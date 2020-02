Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr als nur H2O

Für Chemiker gehören wohl die zwei Worte „kostbares Nass“ kaum zum Sprachgebrauch. Sie sprechen nur von H2O. Wir aber, die Otto-Normalverbraucher zu denen ich auch gehören und selbst die Mitarbeiter des Zweckverbandes Wasser-Abwasser zollen mit „kostbares Nass“ der so wichtigen Flüssigkeit unsere Achtung. Für uns ist die Bedeutung eine enorme. Überlegen Sie doch mal, wie oft sie allein zuhause den Wasserhahn aufdrehen, um irgendeine Sache abzuspülen, wie oft sie ein Schluck oder auch mehr Wasser zum Kochen benötigen. Was wäre der gesamte Haushalt ohne Wasser?

Ehrlich gesagt, ich würde morgens nicht richtig munter werden, müsste auf meinen mich wachrüttelnden Kaffee verzichten, könnte tagsüber nicht ständig ein Schluck Wasser trinken und, und, und. Also, Wasser ist verdammt kostbar. Wie gut ist es doch, dass aus dem Wasserhahn zu jeder Tages- und Nachtzeit das kostbare Nass sprudelt. Ich jedenfalls möchte darauf nicht verzichten müssen. Umso mehr versetzt es mich stets ins pure Erstaunen, wenn ich in eines der Schieberhäuschen eintreten darf, die vielen blau- oder chromblitzenden Rohre und Verbindungen sehe und dann noch erklärt bekomme, wo das Wasser herkommt und wie es mit welcher Geschwindigkeit in die einzelnen Leitungen zu den Häusern fließt, um dann aus dem Hahn entnommen zu werden und als Abwasser wieder in den Kreislauf zurückzufließen.

Auch wenn, der neue Hochbehälter in Mehla in diesem Jahr aus Anlass des Weltwassertages am 22. März, bestimmt noch nicht für eine Besichtigung geeignet ist, so ist das Betriebsgebäude des Zeulenrodaer Wasser-Abwasser Zweckverbandes, im Salzweg 3, am 21. März, für Interessierte geöffnet. Dann ist jeder wieder eingeladen, sich die Zusammenhänge von H2O, dem kostbaren Nass, und wie es in die Haushalte kommt, erläutern zu lassen.