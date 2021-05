Mehrere Apotheken im Landkreis Greiz schließen

Auma-Weidatal/Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Das sind die Gründe für die nach wie vor angespannte Personalsituation in den Apotheken.

Die Nachricht, dass die Inhaberin der Markt Apotheke in Auma im nächsten Jahr in den Ruhestand geht, kann wohl etwas entspannter gesehen werden, weil sich laut Bürgermeister Frank Schmidt (CDU) eine Nachfolge bereits abzeichnet. Für die Carola Apotheke in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, die zum 30. Juni schließt, ist allerdings keine Nachfolge geplant. In Weida macht Ende Mai die Hufeland-Apotheke zu. Laut offiziellen Angaben ist die Zahl der Apotheken in der Region nur leicht rückläufig.

Apotheken vor allem für ältere Leute wichtiger Ansprechpartner

So gab es im Landkreis Greiz im Jahr 2019 laut dem Thüringer Landesamt für Statistik 25 öffentliche Apotheken. Zum Vergleich: 2015 waren es 27 Apotheken und 2010 waren es 28 Apotheken. Abseits der Zahlen scheint die Lage aber angespannt, wie Erfahrungen aus der Region zeigen.

Meik Cárdenas ist Inhaber der Apotheke im Leubatal in Langenwetzendorf und der Apotheke am Wasserturm in Hohenleuben. „Die Apotheken auf dem Land sind für die älteren Leute – aber auch jüngere – ein wichtiger Ansprechpartner“, sagt er. Sie regelten die Medikamentenbestellung, könnten aber auch Auskunft über mögliche Wechselwirkungen geben, Überweisungsscheine weiterreichen oder allgemeine Fragen beantworten. Im Gegensatz zum Arztbesuch ganz ohne Termin. Dank Kundenkarten, wüssten die Mitarbeiter Bescheid, welche Medikamente in den letzten Jahren verschrieben wurden.

Apotheker und Personal sind schwer zu finden

„Ein Besuch in der Apotheker ist zudem niedrigschwelliger, als extra einen Termin beim Arzt auszumachen“, sagt Cárdenas.

Jetzt in der Corona-Krise zeige sich besonders, welche wichtige Rolle die Apotheken in der lokalen Gesundheitsversorgung spielen würden – aber auch welche Probleme es gibt. Denn die Personallage sei nicht erst seit der Pandemiesituation angespannt. So fehlten nicht nur Kapazitäten bei der Ausbildung von Pharmaziestudenten, auch die Ausbildung von Pharmazeutisch-technischen Assistenten (PTA) finde nicht mehr in der Region statt. Thüringenweit ist der Trend deutlicher erkennbar. So stellten im vergangenen Jahr laut einer Auskunft des Gesundheitsministeriums 536 Apotheken die Arzneimittelversorgung in Thüringen sicher. Im Jahr 2010 war der Höchststand mit 583 Apotheken in Thüringen zu verzeichnen.

Ländliche Apotheken seien oft nicht wirtschaftlich

Hinzu kommt, dass für kleine Apotheken auf dem Land der Betrieb oft nicht mehr wirtschaftlich sei, sagt beispielsweise Petra Groh-Regner aus Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Sie schließt ihr Geschäft zum 30. Juni. „Die Filiale ist zu klein, um zukunftsfähig zu sein“, sagt die Apothekerin. Das liege einerseits an den Umsatzzahlen, aber auch den gestiegenen Lohnkosten für das Fachpersonal. Hinzu kommen Probleme, das vorhandene Personal vom ländlichen Raum zu überzeugen. Zudem kommen viele in der DDR ausgebildete Pharmazieingenieure, die einen großen Teil des Personals in Thüringer Apotheken ausmachen, jetzt in ein fortgeschrittenes Alter. Mangels weiterer Ausbildung sind Pharmazieingenieure in Thüringen inzwischen 46 Jahre und älter. 2019 waren beispielsweise 68 Prozent der Pharmazieingenieure älter als 55 Jahre. Die Landesregierung sagt, sie habe die ernste Lage erkannt. So soll zum Wintersemester 2022/2023 die Zahl der Pharmaziestudienplätze erhöht werden. „Wir haben in den letzten Jahren oft angemerkt, dass wir im ländlichen Raum perspektivisch Probleme bekommen, aber bisher ist nichts passiert“, sagt Groh-Regner.