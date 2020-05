In mehrere Gebäude in Zeulenroda-Triebes ist eingebrochen worden.

Zeulenroda-Triebes. In nur kurzer Zeit gab es in Zeulenroda-Triebes mehrere Diebstähle. Die Polizei sucht Zeugen.

Mehrere Einbrüche in Zeulenroda-Triebes könnten miteinander in Verbindung stehen

Im Zeitraum von Freitag, 15. Mai, bis Dienstag, 19. Mai, gab es mehrere Einbrüche in Zeulenroda-Triebes. Laut Polizei verschafften sich in der Ernst-Thälmann-Allee ein oder mehrere Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Firma. Hier wurden die Räumlichkeiten durchsucht und eine Handkasse entwendet.

Ebenfalls in dieser Straße wurde in ein weiteres Gebäude eingebrochen. Auch hier wurden die Räumlichkeiten durchwühlt, zwei Laptops, ein Fernseher und diverse Werkzeuge entwendet. In eine Firma im Lohweg verschafften sich Unbekannte ebenfalls gewaltsam Zutritt und entwendeten eine Handkasse und ein Mobiltelefon.

Ob die Einbrüche im Zusammenhang stehen ist Gegenstand der aufgenommenen Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die sich mit möglichen Hinweisen an die Polizeiinspektion Greiz unter der Telefonnummer 03661 / 6210 wenden können.

