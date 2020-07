Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Den Raser die Stirn bieten

Es ist schon verwunderlich, dass überhaupt in der Kühbergsflur Mittel und Wege gefunden werden müssen, um die Autofahrer dazu zu bewegen, nicht zu rasen. Schließlich ist es ein Wohngebiet, wo bis auf Besucher der Anlieger, doch hauptsächlich die mit ihren Autos fahren, die hier ihren Wohnsitz haben. Schließlich ist es keine Anschluss- oder Durchgangsstraße. So gesehen, sind es die Anwohner selbst, die sich das Leben schwer machen. Zudem es eine Spielstraße ist und somit auch die Kinder vom Nachbarn oder der Familie gegenüber, geschützt werden sollen. Die Tatsache ist ein grundlegendes Detail. Über den schönen Anblick von Pflanzen oder einem Baum braucht man sich nicht zu streiten. Das nun die Bäume bei der Bitumendecke und den sich darunter befindlichen Beton sowie Gesteinsbrocken keine Chance hatten zu gedeihen, ist schade, aber kann nicht geändert werden. Natürlich wären Bäume für die Umwelt und auch dem Anblick schöner. Wenn nun aber Pflanzkübel aufgestellt werden sollen, dann bedürfen die Blumen in den Kübeln auch Pflege und Wasser in trockenen Zeiten. Vielleicht finden sich dann Familien zusammen, die sich freiwillig darum kümmern und vielleicht können sie auch diejenigen einbinden, die verantwortlich für das zu schnelle Fahren auf dieser Straße gemacht werden.