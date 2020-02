Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Der Kampf um die Parkplätze

Kostenlose öffentliche Parkplätze sind auch in kleinen Städten wie Zeulenroda-Triebes, schwer zu finden. Vor allem Menschen, die aufgrund von Krankheit, Alter oder anderen körperlichen Einschränkungen, auf ihr Automobil angewiesen sind, trifft dies besonders. Aber auch alle anderen Autofahrer beschweren sich oft über das Fehlen von öffentlichem Parkraum. Mehr Parkplätze für alle, könnte man jetzt fordern.

Die Rivalität um die Parkplätze zeigt aber auch etwas anderes. Der öffentliche Raum wird von den vielen Privatfahrzeugen dominiert. Kaum eine Straße ohne geparktes Automobil ist in der Stadt zu finden. Es würde den öffentlichen Raum um einiges lebenswerter machen, wenn Fahrzeuge entweder an zentralen Orten geparkt werden oder die Verkehrswende ohnehin zu weniger Autos in den Innenstädten führt.

So wäre im öffentlichen Raum vor der Haustür mehr Platz für wirkliche Lebensqualität. Kinder könnten in Nebenstraßen spielen. Menschen durch sehenswerte Straßen ohne Blechkolonnen flanieren. Parkplätze vor der Tür müssten dann aber weiterhin jene Menschen erhalten, die auf kurze Wege zum Auto angewiesen sind. Für alle anderen wird der Anspruch auf das Parken direkt vor der Haustür aber in Zukunft aber nicht haltbar sein.