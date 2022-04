Meine Meinung: Die machen es gut

Heidi Henze darüber, die Zukunft in die Hand zu nehmen.

Wie sagt René Kolbe so schön: Unserer Gesellschaft fällt jetzt die „Geiz ist geil“-Mentalität auf die Füße. Er hätte sich in den vergangenen Jahren auch den Anbau des teuren Maissaatgutes sparen können und dann darauf hoffen können, dass die Ernte gut wird und er den Mais zu billigeren Preisen von anderen kaufen kann. Doch was ist, wenn es schiefgeht?

Stattdessen haben die Pahrener auf ihr eigenes Können gesetzt, haben die Arbeit selbst in die Hand genommen und Mais angebaut. So wussten sie alljährlich, was sie erwarten können, ohne spekulieren und bangen zu müssen.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sie haben ihre Zukunft ein stückweit selbst in der Hand. Das macht es gerade jetzt, wo die Preiskurven steil nach oben gehen, etwas entspannter. Haben wir nicht schon ewig gepredigt, dass wir uns auf die regionalen Kreisläufe, auf unsere Wurzeln besinnen müssen? Das gilt für die Landwirtschaft doch genauso wie für alle anderen Bereiche in der Wirtschaft und dem privaten Leben.

Klar heißt es jetzt, die Politik habe Wasser gepredigt und Wein getrunken. Hoffen wir, dass alle aus den Fehlern lernen und vielleicht stibitzen sie das Wissen, wie es hier gemacht wird. Denn die machen es gut.