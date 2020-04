Meine Meinung: Ein Fleck zum Wohlfühlen

Wieder habe ich ein Fleckchen heile Welt entdecken dürfen, als ich in Schönbrunn bei Familie Kunze war. Es war für mich die zweite Begegnung, nach vielen schönen Orten und Flecken im Landkreis, als mich das Gefühl der heilen Welt übermannt hat. In Hain, wenn man oben auf der kleinen Anhöhe in Richtung Leubatalsperre steht und den Berg hinunter sieht, ist es ganz ähnlich. Auch hier überkommt mich stets das Gefühl, angekommen zu sein und einfach nur zu genießen. Da hat doch die Corona-Krise bei all den vielen Widrigkeiten, einen Vorteil: Mir ist nicht bang, wenn ich erahne, dass wir alle in diesem Jahr wohl die Reisen in fremde Gefilden verschieben müssen. Unsere eigene Heimat, meine Wahlheimat, ist doch so wunderschön. Ob zu Fuß oder mit dem Rad, man ist in kürzester Zeit am Wasser, im Wald, auf Wiesen und Flur und es gibt so viel zu entdecken. Wenn wir Corona mal von dieser Seite betrachten, dann hat doch dieser kleine Virus mit der großen Wirkung auch noch etwas positives. Wir nehmen unsere Umwelt wieder mehr wahr. Familie Kunze jedenfalls hat sich bewusst für das naturnahe Leben entschieden und der Spaß und die Freude, das Lachen der Kinder bestätigen den Eltern, dass ihre Entscheidung genau richtig war.