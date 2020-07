Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Ein positiver Nebeneffekt

So belastend die ewigen Regelungen wegen der Corona-Pandemie sind, so vielseitig und einfallsreich sind die aus der Not heraus geborenen Ergebnisse.

Wenn ich diese Mühen betrachte, dann kann ich einfach nicht glauben, dass Corona die Menschen in die Knie zwingen soll. Im Gegenteil. Eine solche Situation setzt bei manchen eine enorme Kraft und Fantasie frei. Da waren die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes, die das Areal Konzertfein hergerichtet haben. Da wurde selbst der große Konzertflügel von seinem angestammten Platz im Saal der Vogtlandhalle mit vereinten Kräften nach draußen gehievt und die Bäume im Goethepark erstrahlten unter einem ganz besonderen Licht. Selbst die Büsten der großen Dichter und Denker wie Johann Wolfgang Goethe und Friedrich Schiller erfreuten sich im Lichterschein ihrer besonderen Darstellung.

Sind wir doch mal ehrlich, wenn die Vogtlandhalle zur Verfügung gestanden hätte, dann wären alle diese Erlebnisse nicht gewesen. Dann hätte es nie ein solches Musikerlebnis im Goethepark Greiz gegeben. Und auch nicht, die Zuhörer an den vielen offenen Fenstern, die sich ihre Sessel heran gerückt haben und dem Klangerlebnis lauschten, hätte es nicht gegeben. Und vielleicht ist der eine oder andere unter ihnen, der es genauso genoss und das nächste Mal vielleicht auch in einen geschlossenen Konzertsaal kommt, wenn die Musiker, dann in einer noch größeren Besetzung, zu einem Konzert einladen. Wie sage ich immer: Man sollte jeder Sache auch etwas Positives abgewinnen.