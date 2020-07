Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Gärtnern ist für jedes Alters perfekt

Kirschen- oder Beerenglück, Tomaten, Gurken und vieles mehr, tragen die Hobbygärtner am Abend in ihren kleinen Körben nach Hause. Dort genießen sie dann das schmackhafte eigens für den Eigenbedarf angebaute Obst und Gemüse. Manchmal könnte ich richtig neidisch werden, wenn ich die stolzen Hobbygärtner beobachte.

Doch Neid ist hier wohl fehl am Platz, vielmehr macht sich bei mir, wie bestimmt auch bei vielen jungen Familien, das eng gestrickte Zeitbudget bemerkbar. Einen Garten sein Eigen zu nennen, bedeutet bei aller Freude eben auch eine Menge Verpflichtungen.

Doch wenn ich mal Rentner bin, dann… So denken wohl viele. Wenn sie aber, wie die Aumaer es praktizieren und den jungen Leute auch etwas Luft lassen bei den Regelungen nach dem Kleingartengesetz, dann finden sich eben auch Mittel und Wege, um junge Leute mit ihrem knappen Zeitbud­get für das schöne Hobby zu begeistern. Das soll nicht heißen, dass hier wissentlich gegen das Gesetz verstoßen wird, also die Prozent-Klausel, Nutzgarten mit Obst- und Gemüseanbau, Blumen und grüne Wiese außer acht gelassen werden. Nein, so nicht.

Aber fakt ist, im ländlichen Raum gibt es immer noch ein Stückchen Grün, das gemietet werden kann und auch der Datsche steht da kaum etwas im Wege.

Was aber viel wichtiger ist, ist die Gemeinschaft, das Schwätzchen oder der Erfahrungsaustausch mit dem gleichgesinnten Gartennachbarn, vielleicht auch der Blick zu den großen Tomaten oder Gurken aus dem nachbarschaftlichen Anbau. Der Blick mal eben über den berühmten Gartenzaun.

Gerade in der Corona-Krise, wo viel über die Vereinsamung von älteren Menschen gesprochen wird, könnte ein solcher Garten doch wahrlich ganz große Früchte tragen. Aber auch die jüngeren Leute könnten mit ihren Kindern an der frischen Luft etliche Stunden verbringen und Bewegung haben die Kleinen dann allemal. Und wenn dann die Regeln nicht ganz so ernst genommen werden, weil eben auch die Älteren nicht mehr so viel bewirtschaften können und den jüngeren Hobbygärtnern einfach die Zeit fehlt, dann haben doch trotzdem alle einen Nutzen davon.