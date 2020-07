Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung Gespannt auf den Herbst

Die Angler sehen es entsprechend ihrer Gemütsverfassung ganz gelassen, die Segler wollen Vorbereitungen treffen und der Hotelchef des Bio-Seehotels wünscht sich, dass man aus der Notwendigkeit eine Tugend macht und die Zeit nutzt zum Bauen - wenn im Herbst, genau ab September, das Wasser im Zeulenrodaer Meer abgesenkt werden muss. Notwendig wird das, weil eine neue Ferngasleitung verlegt werden soll an der Riedelmühle, der Vorsperre der Talsperre, im Wasser am Damm.

Bei allen Widrigkeiten freue ich mich irgendwie auf die Tatsache, dass hier die Spezialbauer wieder am Werk sein werden. Kennengelernt habe ich die Mitarbeiter bereits in Langenwolschendorf, als sie mit der Ferngasleitung im Mai des Jahres in acht Meter Tiefe unter dem Schafteich in Langenwolschendorf entlang gegangen sind. Das hat mich irgendwie begeistert mit welcher Technik und Präzession sie das lange Monstrum gestemmt haben.

Doch noch etwas treibt die Spannung voran: Das Zeulenrodaer Meer, das dann wieder merklich Wasser verlieren wird und wohl der Bezeichnung als Meer dann kurzweilig nicht mehr gerecht werden wird. Aber Blicke aufs Wasser oder besser auf die trockengelegten Uferböschungen, sind garantiert und haben dann hoffentlich bestimmt Seltenheitswert. So schnell kommt die Situation wohl nicht wieder. Wobei die Sanierung der Weidatalsperre ab 2023 noch bevorsteht und diese Baumaßnahme soll sich ja wohl auch auf den Wasserstand des Zeulenrodaer Meer auswirken. Doch Genaues ist da aktuell noch nicht bekannt, jedenfalls in der Öffentlichkeit.

Bleiben wir erst einmal gespannt auf den Herbst.