Meine Meinung

Der ersten Enttäuschung, weil im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Landgemeinde Auma-Weidatal, nur wenige sich an der Befragung innerhalb des geplanten Stadtentwicklungskonzeptes Interesse zeigten, folgte nun ein Hoffnungsschimmer des Bürgermeisters der Landgemeinde. Es kamen weit mehr Bürger zur Informationsveranstaltung als erwartet und sie waren aufgeschlossen gegenüber dem Neuen und dem Recht auf Mitsprache. Viele Anwesende zeigten Interesse an der zukünftigen Entwicklung ihrer Gemeinde, ihres Heimatortes. Deutlich war zu spüren, dass sie sich alle in ihrer Stadt gut aufgehoben fühlen. Auch wenn am Mittwochabend mehr die Mangelerscheinungen ein Thema waren, so bin ich guter Dinge, dass sich das alles entwickeln könnte. Träume und Wünsche, Visionen und Ziele müssen abgesteckt werden. Ich jedenfalls bin gespannt auf das die ersten Ergebnisse, die im September von den Mitarbeitern der Wirtschaftsfördergesellschaft vorgestellt werden. Bis dahin sollte sich jeder seine Gedanken machen, wo es hingehen soll mit der Landgemeinde Auma-Weidatal.