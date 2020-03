Meine Meinung: Keine Anklage

Vielleicht sollte man erstmal persönlich miteinander reden, bevor so eine Sache an die Presse geht, sagte AWG-Chef Bernd Böhm, als ich ihm zum ersten Mal mit der verzwickten Parkplatzsituation der Schödels in der Aumaischen Straße konfrontierte.

Da hatten das Rentnerpaar aus Zeulenroda-Triebes bereits per Brief versucht, einen Parkplatz hinter dem Haus zu erhalten. So eine Aussage ist von Unternehmen und Institutionen öfter zu hören. Meist geht es in solchen Artikeln aber gar nicht darum, jemanden öffentlich an den Pranger zu stellen oder anzuklagen.

Wenn so eine Geschichte in die Öffentlichkeit getragen wird, ist sie zunächst ein Einzelfall. Aber manche Leute sagen vielleicht, da geht es mir genauso. Oder vielleicht hat auch jemand eine Lösung für das Problem in der Hinterhand.

Öffentlichkeit durch Pressearbeit kann eine Sachlage in das Blickfeld der Bevölkerung bringen. Dass die AWG jetzt gehandelt hat, rückt gleich noch ein ganz anderes Problem als den Parkplatzmangel in Zeulenroda-Triebes und anderswo in den Vordergrund. Ein persönliches Gespräch klärt Sachen meist zuverlässiger als Papier. Das ist bekanntlich geduldig - oder wie im Falle der Zeitung: informativ.