Meine Meinung: Mehr als 5050 Eier

Oft ist es gar nicht die Tätigkeit an sich, sondern die Art und Weise wie etwas ausgeführt wird, die viel über die Menschen dahinter aussagt. Und so waren es nicht nur die mitunter sehr kunstvollen Verzierungen der Eier für den Osterbrunnen, die mich beim Besuch in der Heimatstube beeindruckt haben. Dabei gäbe es genug Beispiele: Eine Frau schreibt ganze Gedichte von Goethe auf ein Ei. Andere Zeichnungen zeigen historische Motive aus der Stadt.

Nein, es war der Umgang der Gruppe miteinander. Diese gelungene Mischung aus Spaß und Anspruch mit der die Aumaer Aufgabe angehen. Ich finde es immer wieder herzerwärmend, wenn erwachsene Menschen auch im etwas höheren Alter in einem spielerischen Ziel aufgehen. Fern von ökonomischer Sinnhaftigkeit. Einfach gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten, mit dem Wunsch Schönes zu schaffen.

So ist das jährliche Bemalen der Eier für den Osterbrunnen weitaus mehr als eine Pflichtaufgabe, für die sich erneut die immer gleichen Freiwilligen gefunden haben, die sich für nichts zu schade sind. Es ist Ausdruck einer Zivilgesellschaft, die das Landleben mit Inhalt füllt. Nicht nur durch das schöne Ergebnis, das am Ende unter dem Strich steht, sondern durch den Zusammenhalt. Deswegen besteht der Osterbrunnen in Auma nicht nur aus 5050 Eiern, sondern vor allem aus dem Herzblut, der mehr als 20 Männer, Frauen und Kinder, die wochenlange Vorbereitung in die Aktion stecken.