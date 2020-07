Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung Patentrezept nicht parat

Kaum zu glauben, dass die jungen Leute in extremer Zeitnot stecken sollen und deshalb nicht der Umfrage zum Stadtentwicklungskonzept in Auma-Weidatal teilnehmen konnten. Das kann und will ich nicht glauben. Ich könnte mir vorstellen, dass so mancher Wunsch besteht, in Auma und den Gemeinden die Freizeitbeschäftigung abwechslungsreicher zu gestalten. Dass sie sich keine Gedanken darüber machen, wie ihre Wohnsituation in 30 Jahren aussehen könnte, das kann ich verstehen. Doch haben sie doch alle Eltern und Großeltern und vielleicht gibt es hier auch Wünsche. Wenn nun aber diese Fragen so uninteressant für sie sind, dann hätte es eben keine Antwort darauf gegeben. Aber so gar nicht zu reagieren, gibt doch nur den ewigen Meckerern und Zweiflern an den Fähigkeiten der jungen Leute, Recht. Schade eigentlich, denn ich kenne viele, die in den Vereinen aktiv sind, die besonders hier ihren Mann stehen. Doch bleibt ja noch eine Hoffnung. Die Informationsveranstaltung zum Stadtentwicklungskonzept am Mittwoch in der Turnhalle Moßbacher Straße in Auma ist eine letzte Gelegenheit zu zeigen, dass man mitgestalten will. Vielleicht auch in den einzelnen Arbeitsgruppen. Da gibt es bestimmt noch Möglichkeiten, die Wünsche einzubringen. Denn, dass nicht alles perfekt ist in Auma-Weidatal, das wissen die Stadträte ebenso wie ihr Bürgermeister. Das sie dagegen etwas tun wollen, ist klar. Doch dafür brauchen sie die Unterstützung der Einwohner. Dafür wiederum ist ein Konzept notwendig.