Meine Meinung zum Tag der offenen Tür

Wohlwissend, dass in diesem Jahr die Berufsorientierungsmessen wegen der Corona-Pandemie ausfallen, sucht die Firma Qsil in Auma andere Wege und Möglichkeiten, um die jungen Leute auf die Firma mit ihrem vielseitigen Karriereangeboten aufmerksam zu machen. Schließlich ist Nachwuchs immer ein Thema. Selbst für das begonnene Ausbildungsjahr stehen noch Ausbildungsplätze zur Verfügung. Und da man nicht nur Nehmen, sondern eben auch Geben muss, hat sich Qsil zur Aufgabe gemacht, die Vereine und selbst die Stadt Auma finanziell zu unterstützen. Das ist nicht neu, denn Geschäftsführer Martin Weber-Liel, vom Standort in Auma, ist bereits im vergangenen Jahr eine Partnerschaftsbeziehung speziell mit Nachwuchskeglerin Selina Thiem eingegangen. Dieses Mal hat es nicht nur für die Keglerin gereicht, auch der Feuerwehrverein Gütterlitz und der Schulförderverein der Regelschule sowie die Stadt Auma wurden bedacht. Bei den jungen Leuten sind sie nicht nur deshalb im Gespräch. Zum Tag der offenen Tür zeigten sie durchaus Interesse an den Produkten, deren Herstellung und der langjährigen Firmengeschichte und so war es zwar einerseits eine Benefizveranstaltung für Qsil, andererseits ist aber auch der Bekanntheitsgrad gewachsen.