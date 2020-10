Meine Meinung zur Baustelle

Für jemanden, der das tagtäglich erlebt, könnte das Spektakel am Dienstagmorgen nichts außergewöhnliches gewesen sein. Für mich aber war es schon sehr interessant. Vor allem unter dem Blickwinkel, was sich so alles unter unseren Straßen befindet. Hochmoderne Geräte werden eingesetzt, um Abwasser in die Kläranlage in Zeulenroda-Triebes im Flur Zscherlich zu pumpen oder Trinkwasser den Bewohnern der jeweils anliegenden Häuser bereitzustellen. Hinzu kommt noch, dass diese Gerätschaften nicht etwa links und rechts der Straßen aufgestellt werden, sondern einfach in der Erde verbuddelt werden und somit aus dem Blickfeld des menschlichen Auges verschwinden. So, als ob es sie gar nicht gäbe.

Natürlich sind Bauarbeiten unmittelbar vor dem eigenen Haus immer wieder mit Einschränkungen verbunden. Doch wenn am Ende alles reibungslos läuft oder abläuft und das im wahrsten Sinne des Wortes, dann nehmen wir es alle auch hin. Das diese Arbeiten, wie sie gerade in Märien zurzeit laufen, durchaus auch interessant für die Anwohner sind, war am Dienstagmorgen zu beobachten. Ein offenes Dachfenster, aus dem eine Dame hinausschaute und durch die Höhe einen genialen Ausblick auf das Geschehen hatte oder eine andere Dame, die den Transport des Betonklotzes von ihrem Balkon aus filmte. Dass sie bei ihrer Arbeit beobachtet werden, ist für die tätigen Bauarbeiter nichts außergewöhnliches. Sie kennen es und so glaube ich, genießen es auch ein wenig. Und wenn schon. Sollen sie doch, schließlich vollbringen sie wahrlich Großes.