Meine Woche: Die Natur ist nicht überlegen

Weil mich diese Woche ein unangenehmer Schnupfen heimgesucht hat, besuchte ich in Auma eine Kräuterexpertin. Eine sehr nette Frau, die sich mit den Wirkungen von Kräutern auf die Gesundheit bestens auskennt. Und tatsächlich halfen Salbei und Co. dabei, meine Symptome zu lindern. Das heißt aber nicht, dass ich in Zukunft nur noch auf natürliche Mittel zurückgreifen werde.

Denn grundsätzlich bin ich kein Freund von einer Überhöhung des Natürlichen. Für viele Menschen ist die Natürlichkeit zu einer Ersatzreligion geworden. Es wird suggeriert, die Erzeugnisse der Natur, seien synthetischen Stoffen überlegen. Das stimmt nicht. Denn oft kommen Wirkstoffe in der Natur in zu geringer Konzentration oder nicht optimaler Form vor. Die Wirkstoffisolierung ist eine wunderbare Errungenschaft der Moderne. Medizin aus dem Labor ist mitunter tausendfach wirksamer, als Naturheilmittel oder ihr ganz schlimmer Abkömmling die Homöopathie.

Bei Globuli und Co. konnte nie ein Nachweis erbracht werden, dass ihre Wirkung über einen Placebo-Effekt hinausgeht. Trotzdem werden solche Mittel von den Krankenkassen finanziert und mit der Sehnsucht der Menschen nach Natürlichkeit Geld gemacht. Im schlimmsten Fall wird auch noch eine notwendige schulmedizinische Behandlung verhindert.

Anhänger der heiligen Kirche des Natürlichen sagen Sachen wie: „Da ist Chemie drin!“. Dabei ist eben alles Chemie. Und die ist nicht von Grund auf schlecht.

Ein Beispiel sind die ätherischen Öle. Ich hatte neulich ein Badepräparat in der Hand auf dem stand „100 Prozent naturreine ätherische Öle“. Dabei enthalten im Labor synthetisierte Öle oft die gleichen Moleküle.

Deswegen werde ich bei weniger lapidaren Erkrankungen wie einer Erkältung weiter die Apotheke vorziehen. Einen großen Pluspunkt hatte der Ausflug zur Kräuterfrau allerdings: Ein Tässchen Salbei-Tee mit ihr war der weitaus schönere Kontakt, als die heisere Bestellung beim Apotheken-Fachangestellten.