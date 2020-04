Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Woche: Umsetzbare Lösung wichtig

Wie war ich doch erstaunt, als ich die Aussage des Greizer Bürgermeisters las, der ganz klar mit hohen Steuereinbrüchen für die Stadt Greiz rechnet aufgrund der Corona-Krise. In Zeulenroda-Triebes hingegen wird nicht mal ansatzweise so etwas geplant. Jedenfalls sollte der Haushaltsplan nach Zahlen aus dem Jahr 2019 beschlossen werden. Auch wenn der Zeulenroda-Triebeser Bürgermeister betont, dass er ein Sparfuchs ist, dann hat er sich mit dieser Etatvorlage ganz schön aufs Eis begeben. Doch Glück im Unglück: Der Haushalt wurde nicht beschlossen. Zu viele Stadträte sind schärfer, als ihr Bürgermeister. Doch nicht nur das war ein Grund des Nicht-Votums für das Haushaltsetat 2020. In Zeiten, wo Gewerbetreibende und Unternehmer nicht wissen ob und wie es weitergeht, tauchen Summen im Entwurf auf, die wirklich Schwindelgefühle erregen. Dabei kann wohl jeder an einer Hand abzählen, dass die eingeplanten 900.000 Euro für die Badewelt Waikiki in diesem Jahr nicht ausreichen werden. Fast sechs Wochen ist die Badewelt nun schon geschlossen. Eine Schließzeit mit Null-Einnahmen und laufenden Betriebskosten. Dabei soll auf keinen Fall den Mitarbeitern der schwarze Peter zugeschoben werden. Ganz im Gegenteil. Und auch ich bin stolz, einen solchen Luxus in der Stadt zu haben, aber wenn man sich den nicht leisten kann, dann muss man doch auch Realist sein und nach anderen Lösungen suchen. Es kann doch nicht sein, dass alles auf Kosten anderer Einrichtungen der gesamten Stadt geht. Ein Ohr an der Masse wäre angebracht. Mein Vorschlag wäre: parteienunabhängig die Stadtväter und kompetente Leute, davon haben wir wahrlich in der Stadt viele, „einzusperren“ und gemeinsam nach einer kompetenten Lösung suchen zu lassen. Ganz nach dem Vorbild der Papst-Wahl.

In diesem Sinne wünsche ich allen ein schönes Corona-freies Wochenende auf Balkonien oder in der freien Natur, dann aber bitte mit Abstand.