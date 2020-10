Die 30-Jährigen Firmenjubiläen häufen sich in diesen Tagen. Logisch – viele Firmengründungen im Osten fallen in diese Zeit. 30 Jahre Zeit, um Bilanz zu ziehen. Nicht überall ging die Umstellung von Planwirtschaft auf Marktwirtschaft gut aus. Allein die Treuhand hat bis 1994 rund 3500 Firmen im Osten abgewickelt.

Auch im Landkreis Greiz musste die Wirtschaft erstmal wieder laufen lernen. Vom einstigen Zentrum der Textilindustrie blieb nicht viel übrig.

Aber mit rund 8000 Unternehmen aus dem Mittelstand ist der Kreis gut aufgestellt. Nur zählen die Löhne weiter zu den niedrigsten, die in Thüringen gezahlt werden. Hier ist noch Luft nach oben und um den vielzitierten Fachkräftemangel zu begegnen, sind konkurrenzfähige Löhne unabdingbar. Wobei der Kreis aber auch ein Beispiel für die ungünstige demografische Entwicklung ostdeutscher Regionen ist. Abwanderung, Überalterung und Geburtenrückgang belasten den Fachkräftemarkt bei uns weiter stark.

Aktuell liegt die Wirtschaftskraft im Osten lediglich auf 75 Prozent des Westniveaus. Klingt dramatischer als es ist. Schließlich lag die Ostdeutsche Wirtschaft nach der Wende am Boden.

So ist es eher bemerkenswert, dass die ostdeutsche Wirtschaft nicht weiter zurückgefallen ist, sondern mit der Entwicklung im Westen mithalten kann. Viele Unternehmen in der Region zeigen, dass sie auf dem Weltmarkt konkurrieren können. In 30 Jahren wird der Rückblick nicht mehr durch Unterschiede von Ost und West geprägt sein.