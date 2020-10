Meinung: Kultur der Extreme

Es ist schon beeindruckend, zu welchen Leistungen der menschliche Körper in der Lage ist. Der sportliche Wettstreit hat sich glücklicherweise irgendwann als friedliche Möglichkeit entwickelt, diese Leistungen zu vergleichen. Schön, so müssen wir uns nicht mehr die Köpfe einschlagen, um uns auf physischer Ebene zu messen. Gut in den Kampfsportarten stimmt das nicht ganz – aber immerhin gibt es dort einen Schiedsrichter, der einschreitet. Außerdem gilt Sport und regelmäßige Bewegung als gesund. Tägliches Training von 30 bis 45 Minuten senkt Studien zufolge das Risiko für eine ganze Reihe von Krankheiten.

Bei den extremen Ausdauersportarten sind sich die Forscher da nicht so sicher. Extreme Distanzen und hohe körperliche Belastungen über einen langen Zeitraum sind irgendwann kontraproduktiv. Wir leben in aber nun mal in einer Kultur der Extreme: So gibt es Menschen, die sich gar nicht mehr bewegen und Fast-Food in sich reinstopfen, auf der anderen Seite gibt es Extremsportler, die sich zu immer neuen Höchstleistungen treiben - gesund ist beides nicht. Die Kultur der Extreme ist aber auch der Motor der Entwicklung unserer Zivilisation. Das Austesten der Leistungsgrenze ist Teil der menschlichen Natur. Sonst wäre wohl kaum jemand auf die Idee gekommen, in den Weltraum aufzubrechen. Oder auf den Mount Everest. Wir sind fasziniert von diesen Menschen und ohne sie würden wir wohl immer noch in Höhlen sitzen. Aber da wir nicht alle Astronauten sein können, sollte sich der Normalverbraucher dann doch lieber an die Regel der goldenen Mitte halten.