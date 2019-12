Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Sonntag ist kein Verkaufsargument

Letztlich hat Klaus-Peter Gruhner vom Gewerbeverein schon Recht. Ein verkaufsoffener Sonntag ohne Anreize ist halt einfach nur ein weiterer Tag zum Einkaufen. Wenn der Erlebniswert sich nur auf den ungewöhnlichen Wochentag reduzieren lässt, besteht keine Motivation für die Kunden, in die Geschäfte zu drängen. Schließlich haben die meisten Leute auch am Samstag Zeit, Geschenke kaufen zu gehen. In größeren Städten mit mehr Anziehungskraft mag das vielleicht ausreichen. Schließlich lässt sich dort ein Sonntagsausflug mit einer Shopping-Tour in unbekannten Gefilden verbinden.

Da der Weihnachtsmarkt in Zeulenroda und auch der Einkaufssonntag zum 2. Advent sich aber eher an Einheimische richten, muss auch von den Händlern mehr kommen. Denn das Weihnachtsfest bietet sich doch geradezu an, um Aktionen zu starten. Eine Weihnachtstombola, der Besuch des Weihnachtsmannes oder einmalige Rabatte könnten wirkliche Anreize sein, am Sonntag in die Läden zu strömen.

Aktionen wie „Zeulenroda bei Nacht erleben“ oder die Kirmes zeigen ja, dass der Wille da ist. Und wenn die Weihnachtsmarktbesucher nicht in die Geschäfte kommen, dann könnten doch die Händler zum Weihnachtsmarkt kommen. Der Stand eines Geschenke- und Bastelladens würde auch das Vakuum an Verkaufsständen füllen, dass so viele Marktbesucher bemängeln.