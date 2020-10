Die Vorstellungen mancher Menschen, wie Fehlersuche im Bereich der Informationstechnik aussieht, ist ja nicht selten geprägt von Science-Fiction-Filmen der 80er- und 90er-Jahre. Zu Hard-Rock-Musik navigiert ein Schauspieler, dem der Kostümbildner für den Nerd-Eindruck eine Brille aufgesetzt hat, durch Pixelschluchten und sucht den Fehler im System. Meist steckt ein Virus dahinter.

So habe ich mir das bei Corona lange auch vorgestellt. Wie die Lösung eines IT-Problems. Schadprogramm identifizieren und unschädlich machen. Nur sind die Systeme der Realität komplexer als all die virtuellen. Auch nach Monaten tappen die Forscher in vielen Bereichen im Dunkeln. Wir müssen anerkennen, dass unsere Welt trotz Wissenschaft immer noch Chaos ist. Nahezu verständlich erscheint es da, dass Menschen Erklärungen suchen. Nach der Kraft hinter dem Virus. Dem Verursacher. Dem Profiteur. Aber die gibt es nicht. Und das Virus wird sich so schnell nicht wie durch eine Firewall einfach aussperren lassen.

So gilt real und virtuell: Vorsicht und Abstand vor einfachen Lösungen. Nicht alles glauben, kein Geld an nigerianische Prinzen und verwirrte vegane Köche überweisen.