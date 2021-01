Museum Hohenleuben: Allein mit den Jahrhunderten

Als die schwere Holztür des Museumsbaus ins Schloss fällt, herrscht im Haus gespenstische Stille. Aber irgendwo aus der ersten Etage schallt ein leiser Ruf. "Ich war gerade beschäftigt. Sonst ist hier ja keiner", sagt Museumleiterin Antje Dunse, als sie die Treppe herunterkommt. Sie trägt eine FFP2-Maske und passende Handschuhe. Ein Bild, welches wohl nur in diesen Tagen als normal durchgeht. Aber ganz so ähnlich, wäre es auch im Januar des vergangenen Jahres in Vor-Corona-Zeiten denkbar gewesen. Denn im Januar ist in jedem Jahr Schließmonat. Zeit für Vitrinenreinigung, Schädlingsbekämpfung und Sammlungspflege. "Sonst sind wir immer dankbar für diesen Monat, aber inzwischen ist das geschlossene Museum ja fast schon zur Normalität geworden", sagt Antje Dunse. Insgesamt für 19 Wochen war das Museum im Jahr 2020 geschlossen. Aber trotz der Einschränkungen durch Corona konnte Antje Dunse im Museum Reichenfels einiges auf den Weg bringen. "Wir sind bereit für den Neustart", sagt sie.

Fördergelder und Corona-Hilfen sorgen für Fortschritt

Denn obwohl das Museum viele Wochen zu war, habe man durch Corona-Hilfen und Förderungen Investitionen auf den Weg gebracht. Über die Soforthilfe Heimatmuseen des Deutschen Verbands für Archäologie und über das Sofortprogramm für coronabedingte Investitionen in Kultureinrichtungen des Bundesverbandes für Sozialkultur habe man beispielsweise neue Insektenschutzfenster einsetzen können. Außerdem habe man damit einen Imagefilm und einen virtuellen Museumsrundgang finanzieren können. „Ein eigener Film für das Museum war schon immer mein Traum“, sagt Antje Dunse.

Ebenso konnten im Jahr 2020 drei Plastiken über Gelder der Thüringer Staatskanzlei restauriert werden. Auch die Voruntersuchungen vom „Ei des Kolumbus“ und des barocken Thronsessels seien vorangekommen und sollen in den nächsten beiden Jahren in Angriff genommen werden. Eine Restauratorin aus Dresden entlockt den beiden Klassikern der Heimatausstellung aktuell zahlreiche verborgene Geheimnisse – auf die die Museumsbesucher gespannt sein dürften.

Vereinsmitglieder und Ehrenamtlich bleiben Museum treu

Aber es sind nicht nur die Professoren und Fördertöpfe, die das Museum in der Krise am Leben halten. Auch die vielen Freunde und Helfer der Einrichtung tragen ihren Teil bei. So kamen für die Restaurierungen über eine Weihnachtsaktion mehr als 1000 Euro an Mitgliederspenden vom Vogtländischen Altertumsforschenden Verein zu Hohenleuben (VAVH) zusammen.

Und der ehrenamtliche Museummitarbeiter Joachim Thiele half Antje Dunse dabei, bereits über 2000 Fotos von Ausstellungsgegenständen des Museums zu machen und somit die Digitalisierung voranzutreiben. Kamera, Software und weitere Technik stellt dafür der Museumsverband Thüringen. „Die Unterstützung hilft mir sehr weiter, denn alleine mit dem Fotografieren der Gegenstände lassen sich komplette Tage füllen“, sagt Antje Dunse.

Auch im neuen Jahr viel vor

Auch im neuen Jahr geht es im Museum weiter. So soll das historische Vereinsarchiv über die Thüringer Landesbibliothek in Jena digitalisiert werden. „Das liegt mir sehr am Herzen. Denn diese Aufzeichnungen gibt es nur einmal. Wenn sie zerstört würden, dann wären sie verloren“, sagt Dunse.

Ebenfalls werde gerade eine Publikation zu sakralen Schnitzfiguren von der Kunsthistorikerin Sandra Kästner vorbereitet. Im Buch zum „Kulturweg der Vögte“ von Christoph Fasbender erhält das Museum ein eigenes Kapitel. Die Ausstellung zur historischen Unterwäsche soll auf jeden Fall verlängert werden, da sie bisher nur hinter verschlossenen Türen existiert. Außerdem geplant für 2021 sind eine Jagdausstellung sowie eine Ausstellung über den Bergsteiger Jürgen Landmann. Im Rahmen der „Kleinen Reichenfelser Reihe“ soll zu Ehren des 200. Geburtstags von Rudolf Virchow eine Veranstaltung stattfinden. Auch die pädagogischen Angebote für Kinder sollen erweitert werden.

Über allem steht aber immer die Frage: Wann lässt Corona wieder Museumsbesuche zu? „Wir sind auf jeden Fall bereit“, sagt Antje Dunse.