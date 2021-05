Museum Hohenleuben: Gemeinsam gegen den Corona-Frust

Hohenleuben. Eine Sonderausstellung, die noch keiner gesehen hat, und ein Fasching 2021, der keiner war, haben Antje Dunse vom Museum Reichenfels und die Damen der „Heißen Höschen“ vom Hohenleubener Carnevalsverein zusammengebracht. Entstanden ist die Idee eines Fotoshootings zum Thema historische Unterwäsche. Denn genau diese Sonderausstellung konnte im Museum Reichenfels im November nicht mehr eröffnet werden.

Eigentlich wäre sie am 11. April schon wieder zu Ende gewesen. Nun ist sie verlängert bis 29. August. Ein Großteil der Sonderausstellung „praktisch + reizend: Unterwäsche. Kulturhistorische Blicke auf das Darunter“ sind Leihgaben aus dem Museum Kloster Veßra. Dort wurde die Ausstellung konzipiert und gezeigt, bevor sie Antje Dunse nach Hohenleuben holte. In den letzten Monaten während der Schließung der Museen wurde auch in Reichenfels verstärkt Depotarbeit betrieben. So konnten die Leihgaben noch mit vielen wunderbaren Wäschestücken aus der Reichenfelser Museumssammlung ergänzt werden.

Mit diesen eigenen Objekten, vom Leinenunterkleid über Deckel- und Schlitzhosen, Strickunterröcken aus Hohenleubener Produktion und Wollpryla-Schlüpfer bis hin zu seidenen Unterröcken und Miederwaren, in die die HCV-Damen mit viel Freude und Spaß schlüpften, entstanden am letzten Sonntag bei herrlichem Wetter und in der romantischen Umgebung der Ölsenmühle tolle Fotos. Diese werden anlässlich des Internationalen Museumstages am 16. Mai auf der Homepage des Museums und des HCV, auf Instagram sowie in DIN A3 Größe im Burghof in Reichenfels zu sehen sein.

Es ist im Moment eine kleine Entschädigung für das immer noch geschlossene Museum und vielleicht ein großer Anreiz, nach der Wiederöffnung die Sonderausstellung zu besichtigen. Eins war es für alle Mitwirkenden aber auf jeden Fall – eine Mordsgaudi!