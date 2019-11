Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Museum Reichenfels: Ohne Sammler keine Geschichte

Das Museum ist ein Ort des Sammelns. Hier sind Gegenstände ausgestellt, die uns helfen, Geschichte zu verstehen. Im frühen 19. Jahrhundert sind viele historisch bedeutsame Sammlungen in den Händen von Privatpersonen. Als sich im Jahr 1825 der Vogtländische Altertumsforschende Verein zu Hohenleuben gründet, haben dessen Mitglieder eine andere Vision. Von Anfang an tragen sie historische Objekte zusammen, um sie für die Nachwelt zu bewahren.

Ein schön gedeckter Tisch und die Geschichte der Luftfahrt

Aber es gibt auch viele Sachen, die der Mensch sammelt, die auf den ersten Blick wenig mit Geschichte am Hut haben. Oder was sollen uns Bierdeckel und Überraschungs-Ei-Figuren über die Menschheit erzählen? „Eine Menge über unsere Kulturgeschichte. Jede noch so skurrile Sammlung vermittelt etwas über die Zeit, aus der sie stammt“, sagt Anja Dunse, die Leiterin des Museums.

Anja Dunse hat sich die Ausstellung nicht nur ausgedacht, sondern auch zu ihr beigetragen. Sie sammelt Besteck. Das staubt allerdings nicht hinter eine Vitrine ein, sondern landet zu besonderen Anlässen auf dem Tisch. „Ich bin einfach ein Fan von schön gedeckten Tafeln“, sagt sie. Sie würde damit wohl am ehesten als Typ „Ästhetischer Sammler“ durchgehen. Menschen, die aus Freude am ästhetischen Objekt Dinge zusammentragen.

Doch unter den vielen Gabeln, Löffeln und Servierschalen in der Ausstellung sind auch zwei Besteckstücke aus dem Zeppelin „Hindenburg“, dessen letzte Fahrt in einer Tragödie endete. Sie sind aus Aluminium. Selbst der Flügel an Bord war aus diesem Material. Wegen dem geringen Gewicht. „Die Gegenstände einer Sammlung erzählen immer eine Geschichte“, sagt Anja Dunse.

Das Private in das kollektive Bewusstsein holen

Einen ähnlichen Weg ging auch Petra Meißner. Sie forschte in der Familiengeschichte und fand dabei alte Feldpostkarten ihrer Ur-Großmutter, die zu Zeiten des ersten Weltkrieges in Brückla lebte.

„Das war aus rein persönlichen Motiven. Ich finde es beruhigend zu wissen, in eine größere Geschichte eingebunden zu sein“, sagt sie. Doch die Sammelleidenschaft weitet sich aus. Heute kann sie an keinem Flohmarktstand vorbeigehen, ohne Postkarten mit lokalem Bezug in ihren Besitz zu bringen. Das sie ihre Sammlung nun öffentlich zeigt, sei eigentlich nie geplant gewesen.

Das lässt Anja Dunse aufmerken. „Genauso ist das Museum entstanden. In dem private Sammler den Weg in die Öffentlichkeit wagten“, sagt sie.

Ohne Sammler keine Geschichte. Und so erzählt die Ausstellung genau jene Geschichte: Wie es Gegenständen, die systematisiert, gehortet oder einfach achtlos aufbewahrt werden, verdienen, gezeigt zu werden.

Die Ausstellung „Sammelleidenschaften“ ist noch bis zum 1. März 2020 im Museum Reichenfels in Hohenleuben zu sehen.