Kleine und große Musiker der Fritz-Sporn-Musikschule in Zeulenroda zeigen am Sonntag in der Dreieinigkeitskirche, was sie drauf haben.

Musikschüler aus Hohenleuben und Zeulenroda präsentieren sich

Weihnachten und Musik – das gehört einfach zusammen. Zwar können die bekannten Klassiker auch schnell nerven, doch in vielen Familien hat Musik in der Vorweihnachtszeit eine große Bedeutung. Das zeigte sich auch am Wochenende wieder, als die Musikschulen Da Capo aus Hohenleuben und die Schüler der Fritz-Sporn-Musikschule ihr Können unter Beweis stellten.

Weihnachtslieder sind für Musiker Fluch und Segen zugleich

Die Schüler der Musikschule Da Capo aus Hohenleuben begeistern im Museum Reichenfels die Zuhörer mit weihnachtlichen Klängen. Foto: Norman Börner

Im Museum Reichenfels in Hohenleuben standen am Samstag Musikschüler mit ganz unterschiedlichen Fähigkeitsstufen von Jana Dullin im Rampenlicht. Zusammen mit Museumsleiterin Antje Dunse hatten sich die Musikschüler ein Programm überlegt, bei dem sich historische Geschichten mit musikalischen Beiträgen abwechselten.

Die Weihnachtszeit sei für alle Schüler, egal ob schon Jahre dabei oder ganz frisch am Instrument, oft jene Phase, in denen sie das Gelernte präsentieren wollen, so Jana Dullin. Für Anfänger seien Weihnachtslieder aber Fluch und Segen zu gleich. „Die Melodien bleiben leicht im Ohr. Allerdings kennt die Lieder auch jeder und man hört jeden falschen Ton sofort heraus“, sagt sie. Da hilft nur fleißiges Proben. Schon seit Monaten bereiten sich die Musikschüler auf die Weihnachtszeit vor. Auf zahlreichen Weihnachtsfeiern, Konzerten in Kirchen oder als Teil des lebendigen Adventskalender stehen auf dem Programm.

Zu Weihnachten Auftritte vor hunderten Menschen

In Zeulenroda treten die Musikschüler vor hunderten Leuten in der Dreieinigkeitskirche auf. Foto: Norman Börner

Dies kann auch Angela Lindner von der Musikschule Fritz Sporn aus Zeulenroda-Triebes bestätigen. „Die Weihnachtszeit ist bei uns am hektischsten“, sagt sie. Ein Konzert nach dem anderen geben die Musikschüler. Ein ganz besonderer Auftritt fand auf jeden Fall am Sonntag in der Dreieinigkeitskirche in Zeulenroda statt. Nicht nur, dass die Musiker vor hunderten Leuten auftreten. Es ist auch ein Konzert, bei dem alle Altersklassen und Lernlevel vertreten sind. Auch die Kleinsten liefern ihren Beitrag. Auf unterschiedlichsten Instrumenten gaben sie bekannte Weihnachtslieder wie „Tochter Zion“, „Leise riesel der Schnee“ oder „Oh du Fröhliche“ zum Besten.

Doch warum, hören die Menschen eigentlich so gerne Weihnachtslieder? Durch Musik wird das für Emotionen zuständige limbische System im Gehirn angeregt. Manchmal verknüpft sich die Musik auch mit persönlichen Erlebnissen. Dann kommen zusammen mit dem Lied auch die Erinnerungen an erlebte Situationen wieder, genauso wie die verknüpften Empfindungen. So reicht ein Weihnachtslied oft aus, um eine Person in Weihnachtsstimmung zu versetzen.