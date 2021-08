Mutmaßliche Anschläge auf Landwirte aus Piesigitz gehen weiter

Piesigitz. Nachdem Ende Juni eine Scheune abbrannte, soll sich ein vermeintlicher Täter nun mit einer lebensgefährlichen Aktion an Fahrzeug vergriffen haben.

Es ist eine Sommernacht Ende Juni. Mitten in der Nacht ertönt die Sirene im Ort. „Ich dachte nur: Was ist jetzt schon wieder los?“, sagt Manuel Schaller. Er rennt auf das Feld direkt hinter dem Haus. Hier hatten nur drei Monate zuvor 1500 Heuballen gebrannt. Diesmal ist kein Feuer zu sehen. Die Beruhigung hält aber nur kurz. Denn die Sirenen sind weiter oben im Ort zu hören, wo die Familie eine frei stehende Scheune besitzt. Im Schlafanzug rennt er zu den Einsatzkräften und sieht, dass das Gebäude komplett in Flammen steht. So schildert Manuel Schaller, der jüngste von drei Brüdern, die Ereignisse jener Nacht vom 28. auf den 29. Juni. Der vorläufige Höhepunkte einer Serie von Bränden und mutmaßlichen Anschlägen auf die Familie aus Piesigitz. Eine Zerreißprobe für die Nerven und auch das Geschäftsmodell der Familie.

Lebenstraum droht zu platzen

Vor gut zwei Jahren beschließen die Brüder Manuel und Marcel Schaller, sich in der Landwirtschaft selbstständig zu machen. Der jüngere der Geschwister, Manuel Schaller, schafft Maschinen an, um vorerst als Lohnarbeiter für Betriebe in der Region sein Geld zu verdienen. Marcel Schaller hat Vorerfahrung in der Tierzucht und konzentriert sich auf das Halten von Milchkühen. Sie wollen nachhaltige und naturnahe Landwirtschaft betreiben, sagen sie. Es sei ein Lebenstraum gewesen, den sie sich erfüllt haben. Und der jetzt zu platzen droht. „Es war klar, dass sich das Geschäft nach zwei Jahren lohnen muss“, sagt Marcel Schaller.

Ausfallkosten und neue Schäden an Fahrzeug

Ein Häcksler wurde bei dem Brand im Juni ebenfalls beschädigt. Foto: Norman Börner

Als Anfang Juni die Strohballen brannten, wurde auch ein Häcksler beschädigt. Normalerweise würde Manuel Schaller damit Landwirten der Region Dienstleistungen anbieten. Zudem müssten sie das Stroh für die Milchkühe nun zukaufen. „Die Fläche, auf der es gebrannt hat, dürfen wir aufgrund der anhaltenden Ermittlungen durch die Versicherung nicht nutzen. Wir bräuchten sie aber unbedingt, um wieder eigenes Stroh für den Winter herzustellen“, sagt Marcel Schaller. Auch die Reparatur des Häckslers dürften sie derzeit noch nicht angehen, da die Versicherung trotz eines erfolgten Gutachtens bisher kein grünes Licht für eine Reparatur gegeben habe. Und für die Ausfallkosten würde die Versicherung nicht aufkommen.

Und die Anschläge auf die Familie gehen weiter, sagen sie. Angefangen habe es mit durchschnittenen Bremsleitungen an dem Auto eines Bruders. Im Juli sei noch ein Vorfall hinzugekommen. So hätten an einem Anhänger, den sie vermieten wollten, die Radmuttern gefehlt, nachdem zuvor Hydraulikleitungen gekappt worden seien. „Der Wagen war gerade von der Versicherung freigegeben, da werden die Radmuttern entfernt“, sagt Manuel Schaller. Den Fall habe man bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

Polizei: Ermittlungen dauern noch an

Im Dorf würden aufgrund der Vorfälle inzwischen die Straßenlaternen in der Nacht an bleiben. Aber weil die Familie mehrere Flächen und Gebäude besitzt, sei es schwierig, die Augen überall zu haben. Auch in der Umgebung brannte es in diesem Sommer mehrfach – wie in Forstwolfersdorf oder Niederpöllnitz. Die Landespolizeiinspektion (LPI) Gera teilte im Juni mit, man würde vermehrt Streife fahren. Auf Nachfrage teilt die LPI aktuell mit, dass die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Bränden in Piesigitz weiterhin andauern würden. Auskünfte im Rahmen des laufenden Ermittlungsgeschehens seien daher nicht möglich.

Für die Schallers ist klar, dass es um Brandstiftung geht. Und eine Person beteiligt ist, der die Verhältnisse vor Ort kennt. „Sonst wüsste diejenige Person nicht, welche Fahrzeuge und Gebäude zu uns gehören“, sagt Marcel Schaller. Beide würden nun hoffen, dass die Ermittlungen der Polizei oder Hinweise und erhöhte Aufmerksamkeit aus der Bevölkerung schnell zu einem Fahndungserfolg führen. „Es geht langsam auch an die Psyche. Wenn irgendwo eine Sirene los geht, zucke ich sofort hoch“, sagt Manuel Schaller.