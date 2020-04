Natur beobachten und genießen

Es ist schon erstaunlich zu sehen, was alles so möglich ist, wenn nur einer die Zügel in der Hand hält. In diesem Fall ist es der Bürgermeister der Gemeinde, der nicht nur selbst naturverbunden ist, er weiß die wertvollen Details der gesamten naturnahen Umgebung seines Ortes und darüber hinaus zu schätzen. Da sind die nun angebrachten Brut- und Nisthilfen nur ein kleiner Teil dessen, was in der Gemeinde für eine intakte Umwelt getan wird. Da sind die ehemaligen Wassertürme in der Gemarkung. Die wurden, nachdem sie ihre Funktion verloren haben, als Vogelschutztürme ausgebaut. Große und kleine Nisthilfen für Gefieder und Insekten wurden hier geschaffen. Bei einem Spaziergang zur Langenwolschendorfer Quelle und dann weiter zur Vorsperre Riedelmühle, bietet sich Gelegenheit Vögel und anderes Kleintier zu beobachten. Der Sonnenrundwanderweg im Dorf oder der Wanderweg zur „Schönen Höhe“, wo ein Aussichtsturm geplant ist, sind genial für den Osterspaziergang ganz in Familie. Bänke bieten Platz zum Beobachten der Naturereignisse.