Naturfreibad Triebes zieht Bilanz

Leon und seine Freunde nutzten den letzten Badetag, um noch einmal einige Sprünge in das Wasser zu wagen.

Zeulenroda-Triebes. Im Naturfreibad in Triebes wurde auf Grund der späteren Eröffnung, Regentagen und kälter Wassertemperatur weniger Einnahmen erzielt

Im Naturfreibad in Triebes ging am Sonntag die Badesaison zu Ende. Zum Abschluss war nicht nur ein sonniger Tag mit Temperaturen um die 26 Grad im Schatten, auch nutzen viele Gäste diesen Tag, um sich noch einmal im Freien zu treffen. Mutige sprangen in die kühlen Fluten bei einer Wassertemperatur von 17 Grad. Der letzte Badetag war zudem Anlass für die Mitglieder der Sektion Naturfreibad im Anglerverein 1955 Triebes, um die Badesaison Revue passieren zu lassen.