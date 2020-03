Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neues Domizil für Senioren eingeweiht

Dass sie sich richtig wohl fühlen, daran gab es am Dienstagnachmittag keinen zweifel. Schließlich war der Aufenthaltsraum im neuen Domizil des Seniorenbeirates nicht nur von buten Stimmengewirr erfüllt, sondern auch die Stühle waren fast alle besetzt. An einem extra Tisch hatten sich die Rommé Spieler gleich zusammengefunden.

„Endlich können wir uns wieder treffen“, sagt eine Seniorin sichtlich erleichtert. Seit September hätte sie darauf gewartet. Damit war sie nicht alleine. Für viele der Frauen und Männer sind die dienstäglichen gemütlichen Runden ein Höhepunkt nicht nur, um mit Gleichgesinnten zusammen sein zu können, sondern eben auch, um Probleme in der Runde zu besprechen und vielleicht eine gemeinsame Lösung zu finden.

Senioren schmieden Pläne im neuen Domizil

Der Seniorenbeirat von Zeulenroda-Triebes hatte die langjährig genutzten Räumlichkeiten im Gebäude des Kindergartens „Sonnenschein“ in Zeulenroda-Triebes geräumt, da die Stadt Zeulenroda-Triebes diese für die Erweiterung der städtischen Kindereinrichtung dringend benötigte. Das ging nicht ganz ohne Für und Wider ab. Manche Enttäuschung musste die Senioren hinnehmen, doch nun ist ein gutes Ende in Sicht.

Die Senioren jedenfalls schmieden schon wieder viele Pläne, nachdem Volker Götzloff, Vorsitzender des Seniorenbeirates nun auch ganz offiziell im Dezember einen Nutzungsvertrag für die Räume in der Straße der DSF 35 in Zeulenroda-Triebes aus den Händen des Bürgermeisters Nils Hammerschmidt (parteilos) erhalten hat.

So könnten sich die Frauen und Männer vorstellen, neben ihren monatlichen Ausfahrten und Treffs mit gemütlichen Kaffeerunden auch wieder interessante Vorträge zu verschiedenen Themenbereiche wie Gesundheit, Ernährung oder Reiseberichte anzubieten. Dabei soll der Erfahrungsaustausch immer ganz obenan stehen. „Das ist wichtig für die Senioren“, sagt Karla Götzloff vom Seniorenbeirat. Sie organisiert so nicht nur die Ausfahrten, sondern eben auch so manche andere Veranstaltung und betreut die Zusammenkünfte mit Unterstützung. Zudem werden auch die Zeulenroda-Triebeser Klöppelfrauen in einem der Räume des Seniorenbeirates im ehemaligen Mittelganghaus einziehen.