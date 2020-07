Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neues Equipment für Lebensretter aus Zeulenroda-Triebes

Die Jugendgruppe der DRK Wasserwacht Ortsgruppe Zeulenroda-Triebes hat in Berga von Rigo Richter, dem Kreisleiter der Wasserwacht, neue Ausstattung überreicht bekommen. Das neue Equipment umfasst einen Rettungsrucksack mit allen möglichen Versorgungsmaterialien und ein neues Spineboard zur Rettung von Personen.

Nach einer ausführlichen Einweisung durch Trainer und den Kreisleiter der Wasserwacht wurden das Spineboard und weitere Materialien schon tatkräftig im Training an der Talsperre Zeulenroda eingesetzt.

Das Material wird aber nicht nur für Trainingszwecke genutzt, sondern auch für den aktiven Einsatz und für die Weiterbildung und Schulung des Nachwuchses. Aktuell durchlaufen mehrere Jugendliche eine Ausbildung zum Sanitäter und stehen jetzt kurz vor ihren Prüfungen.

Mitglieder der Rettungswacht auch an der Ostsee im Einsatz

Einige der Jugendlichen der Wasserwacht sind auch als Rettungsschwimmer in der Badewelt Waikiki und am Zeulenrodaer Strandbad aktiv. Sie sammeln so wichtige Praxiserfahrungen. Des Weiteren nutzen einige Mitglieder auch die Möglichkeit für einen Einsatz an der Ostsee in den Sommermonaten. Aktuell sind dort zwei der Jugendlichen in den Sommerferien im Einsatz.

Gerade an der Ostsee werden viele Rettungsschwimmer benötigt, um im Notfall genügend Einsatzkräfte zu haben. Um für diesen Fall gut vorbereitet zu sein, wird nun auch mit dem neuen Equipment intensiv geübt.

Interessierte können ein Probetraining absolvieren und sind im Team willkommen.