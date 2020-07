Nichtöffentliches öffentlich gemacht

Alljährlich wird in der Badewelt Waikiki in Zeulenroda-Triebes eine Revisionswoche durchgeführt. Duch die Mitarbeiter der Firma Mohr, Hydrokultur, bekommen auch die riesigen Pflanzen eine extra Portion Zuwendung, während im Sportbad bereits die 1000 Kubikmeter Wasser wieder einlaufen. Am 17. Juli öffnet die Badewelt nach der Corona bedingten Schließung wieder die Türen.