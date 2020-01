Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nichts dreht sich mehr in Zeulenroda

Zum ersten Mal seit 40 Jahren dreht sich im Feuerwehrgerätehaus in Zeulenroda, in der Stützpunktwehr, nichts mehr. Verstärkt kommen die Zeulenrodaer und fragen, wo denn die Drehleiter der Feuerwehr in Zeulenroda wäre. Sie beobachten teilweise mit Argwohn, dass das Feuerwehrgerätehaus einen Leerstand an dieser Stelle aufweist. Die Redaktion fragte bei dem zuständigen Stadtbrandmeister Steffen Jubold nach.

Hat Zeulenrodas Stützpunktwehr noch eine Drehleiter?

Nein. Die Drehleiter, die wir in den letzten zwei Jahren besaßen, war gemietet. Das war notwendig, weil die eigene irreparable Schäden aufwies. Kurzum, sie war nicht mehr zu reparieren. Aus dieser Tatsache heraus, dass wir eine Stützpunktwehr des Landkreises Greiz sind, also auch zu Einsätzen im Landkreis gerufen werden, hätte der Landkreis schon vor zwei Jahren für die Beschaffung einer Feuerwehr einstehen müssen. Das wiederum konnte nicht umgesetzt werden und so hatte die Stadt Zeulenroda-Triebes seit dem 22. Dezember 2017 eine Drehleiter 23/12 gemietet gehabt zum monatlichen Preis von 6000 Euro. Da die Zeulenrodaer Kameraden selbst in der Pflicht für den eigenen Schutz der Bürger waren, hatten sie sich damals entschieden zu handeln. Der Landkreis hat sich an den Unterhaltungskosten beteiligt.

Wo ist die von der Stadt angemietete Drehleiter?

Mit dem Erhalt der Drehleiter für die Freiwillige Feuerwehr in Triebes, deren Fahrzeug viele Jahrzehnte auf dem Buckel hatte, wurde die gemietete Drehleiter in Zeulenroda zurückgegeben. Trotzdem können wir den Schutz unserer Bürger erfüllen, aber eben von Triebeser aus. Am 20. März 2019 hatte der Stadtrat für die Ersatzbeschaffung der Drehleiter in Triebes einen Auftrag ausgelöst. Die Ersatzbeschaffung für die Triebeser Wehr war eine kommunale Aufgabe. Die Kosten trägt die Stadt. Dieser Auftrag wurde nun erfüllt, am Sonnabend findet die offizielle Inbetriebnahme statt. Der Landkreis hat für die Stützpunktwehr des Landkreises Greiz in Zeulenroda für das Jahr 2021 eine neue Drehleiter anvisiert.

Die Ersatz-Drehleiter für Triebes ist auch in Triebes stationiert. Wer hat das verfügt?

Der oberste Dienstherr der Freiwilligen Feuerwehr in Zeulenroda, Bürgermeister Nils Hammerschmidt.

Was bedeutet das für die Kameraden der Triebeseer Freiwilligen Feuerwehr?

Das bedeutet für die Zeulenrodaer Feuerwehr, dass nach 40 Jahren erstmals keine Drehleiter im Gerätehaus steht und es muss eine Änderung der Ordnung zum Ausrücken der Feuerwehrkameraden geändert werden. Die Triebeser Kameraden müssen bei speziellen Ereignissen wie Brände als erstes benachrichtigt werden. Natürlich ergibt sich daraus für die Triebeser eine höhere Belastung, denn die Triebeser müssen die Einsätze der Zeulenrodaer zum Teil mit abdecken. Aber sie sind hoch motiviert und ich gehe davon aus, dass die Triebeser Kameraden die Aufgaben erfüllen werden.

Gibt es spezielle Schulungen?

Die Kameraden der Stützpunktwehr Zeulenroda sowie die Triebeser waren bereits in Karlsruhe beim Hersteller zur Einweisung auf der Feuerwehr. Zudem wird es in Triebes weitere Schulungen geben für die Triebeser, Zeulenrodaer und auch für die Kameraden der Ortsteilwehr.

Wäre die Drehleiter auch für die Zeulenrodaer geeignet?

Dieses Feuerwehrfahrzeug ist für den örtlichen Brandschutz in der Stadt ausreichend. Sie hat eine Drehleiter mit einer Rettungshöhe von 27 Metern sowie eine zusätzliche Halterung für eine Trage zur Unterstützung des Rettungsdienstes. Die Vorrichtung ist bis zu 300 Kilo belastbar und hat auch sonst alle notwendigen Vorrichtungen.

Wie ist die Freiwilligen Feuerwehr Zeulenroda technisch ausgerüstet?

Die Drehleitern sind nicht das einzige Problem. Es sind noch Feuerwehrtechnik aus dem Jahre 1965 im Einsatz. Der allgemeine Zustand der Technik wird zusehends schlechter. Wir hatten im vergangenen Jahr die höchsten Ausgaben an Reparaturleistungen zu verzeichnen. 2014 wurde eine Feuerwehrreform durch den Stadtrat beschlossen.

Wie weit sind die Vorhaben der Feuerwehrreform umgesetzt?

Der Plan zur Reform muss überarbeitet werden. Hierzu wäre es ratsam den Arbeitskreis, bestehend aus Stadträten wieder ins Leben zu rufen.

Was ist besonders wichtig?

Die sukzessive Ersatzbeschaffung der Technik und es muss die neue Feuerwehr-Entschädigungssatzung auch in Zeulenroda-Triebes umgesetzt werden, die das Land Thüringen im vergangenen Jahr beschlossen hat. Unsere Entschädigungssatzung in der Stadt ist von 1996. Es wird also Zeit diese anzupassen, um wenigstens für die Kameraden eine kleine finanzielle Entschädigung für ihren stetigen Einsatz zu gewähren.

Wie viele Mitglieder zählt die Freiwillige Feuerwehr Zeulenroda-Triebes mit den Ortsteilwehren?

Wir sind eine große Feuerwehr und haben insgesamt 431 Frauen und Männer zwischen 18 und 67 Jahren im aktiven Dienst. 118 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren sind in der Jugendfeuerwehr organisiert und 158 Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung.