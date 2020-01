Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ohne Pause und Pathos

Der Beginn der Veranstaltung verzögert sich. Es wir noch nach einem Kissen für Herbert Köfer gesucht. Denn der Mann hält diese Lesung nicht zum ersten Mal und er weiß, was er vorhat. Er weiß wohl, dass er gleich nahezu anderthalb Stunden durchweg erzählen wird. Von einem ganzen Schauspielerleben. Ohne Pause. Ohne Kommentar.

Aber es ist nicht seine eigene Geschichte, die der älteste aktive Schauspieler der Welt an diesem Samstagabend im 10arium in Greiz vorträgt.

Es ist die seiner Kollegegin und Freundin Ursula Karusseit. Eigentlich wollte sie selbst auf Lesetour gehen – doch die Schauspielerin starb kurz vor dem Erscheinen ihrer Autobiografie „Zugabe“ im Februar des vergangenen Jahres.

Er zollt seiner Freundinden größten Respekt

Also übernimmt der 99-jährige Köfer diese Aufgabe. Nun hätte man kleine Ausschnitte und Passagen aus dem Buch lesen können. Sie kommentieren. Einordnen. Vielleicht mit eigenen Anekdoten, die einem dazu einfallen, bedenken können. Aber Herbert Köfer hat sich anders entschieden. Er zollt seiner Freundin den Respekt, an diesem Abend nur sie durch seine Stimme zu Wort kommen zu lassen.

Karusseit wurde 1939 im westpreußischen Elbing im heutigen Polen geboren. Zu DDR-Zeiten spielte sie etwa im TV-Fünfteiler „Wege übers Land“ mit, jahrelang trat sie an der Berliner Volksbühne, aber auch an anderen Bühnen auf. Bundesweit wurde sie als Cafeteria-Chefin Charlotte Gauss in der Sachsenklinik „In aller Freundschaft“ bekannt.

Uneitle Erinnerungen einer Schauspielerin

Die Erzählung, die Köfer an diesem Abend vorträgt, beginnt mit der Frage nach dem Motiv. Dem Motiv, Schauspielerin werden zu wollen. „Eine fixe Idee und ein bisschen Talent“, lautet die Antwort von Karusseit. In der Folge entspinnt sich die ganze Geschichte um jene Frage herum. Sie führt vom Elternhaus in Gera, zum Studium und an die Volksbühne nach Berlin.

Es sind uneitle Erinnerungen einer Schauspielerin, die ganz offen sagt: „Es gibt mehr als Theater“. Hier erzählt keine Berufene, sondern eine Frau, die den Ansporn hat, besser als mittelmäßig zu sein. Köfer erkennt diesen Wesenszug mit seiner Art der Lesung an. Er hebt sie auf keinen Sockel. Schreit keinen lauten Nachruf. Er lässt Ursula Karusseit ihre Geschichte erzählen. Durch ihn und das, was sie aufgeschrieben hat.