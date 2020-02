Am Samstagabend hat sich ein Ortsverband der Partei "DIE PARTEI" in Zeulenroda-Triebes gegründet. Vorsitzende ist Sarina Schinhammer, Stellvertreter Niclas Scherf und verantwortlich für die Kommunikation ist Lucas Kutzner (v.r.)

Ortsverband hat sich in Zeulenroda-Triebes gegründet

Seit Samstagabend hat Zeulenroda-Triebes einen Ortsverband „DIE PARTEI“. Ganz unbekannt in ihrer Heimatstadt sind die jungen Leute nicht, die sich hier zusammengeschlossen haben. Schon in der Vergangenheit haben sie Gesicht gezeigt, haben sich engagiert. Schließlich waren Sarina Schinhammer, Niclas Scherf und Lucas Kutzner IN Zeulenroda dabei, als eine Gruppe Leute in unterschiedlichen Altersgruppen eine eigene Veranstaltung zu einer Gegenveranstaltung einer anderen Partei organisiert hatten. Niclas Scherf ist besonders im Schieszhaus, einer Einrichtung des Jugendverein „Römer“ aktiv. Auch für den Stadtrat hatte er für eine Wählergruppe schon kandidiert, allerdings war er hier auf einen hinteren Listenplatz aufgestellt worden. Jetzt wollen sie die Sache selbst in die Hand nehmen.

Am Samstagabend führten sie offiziell in der Patisserie Bergmann in Stelzendorf ihre Gründungsveranstaltung des Zeulenroda-Triebeser Ortsverbandes „DIE PARTEI“ durch. Viele junge Gäste aus Zeulenroda und dem Kreisverband Jena sowie des Ortsverbandes Schleiz waren zugegen. Sarina Schinhammer hat den Vorsitz übernommen, Niclas Scherf ist ihr Stellvertreter und Lucas Kutzner übernimmt die schriftlichen Arbeiten als Protokollführer und Schatzmeister. Das Ansinnen: „Wir wollen verändern. Wir sehen uns in der Pflicht, alle die abzuholen, die sich engagieren wollen in ihrer Stadt und der Politik. Die etwas verändern wollen“, so die Zeulenrodaerin. „Ich weiß, dass viele junge Leute das Gefühl haben, nicht ernst genommen zu werden“, ergänzt Niclas Scherf. Das soll sich nun ändern.

Linke und rechte Gruppierungen gibt es in Zeulenroda, aber die, die noch unentschlossen sind oder ihnen einfach die Lust fehlt, die wollen die Mitglieder des Ortsverbandes nun motivieren, sich einzubringen. Niclas Scherf möchte gerade für die Jugendeinrichtung Schieszhaus aktiv werden. Dabei denkt er nicht nur an die dringend notwendigen Baumaßnahmen, nach denen das denkmalgeschützte Haus regelrecht schreit, sondern eben auch an das Leben im Schieszhaus. Konkrete Vorstellungen habe er bereits, die möchte er aber erst einmal im kleinen Kreis diskutieren. „Es gibt ein großes Potenzial in der Stadt“, ist sich der Zeulenrodaer sicher.

Die jungen Leute sind alle samt im Social Media vernetzt. Wer mehr wissen möchte, der kann sich unter: sarina.diepartei@gmail.com oder an zeulenroda-triebes.diepartei@gmail.com an die Vorsitzende direkt wenden.