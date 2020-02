Nur ein Vorteil des E-Papers: Selbst im Urlaub in fernen Ländern bekommt man die neuesten Nachrichten aus der Heimat. Dieses Bild hat uns der Greizer Jan Popp geschickt. „Frühaufsteher-Frühstück in Dubai und die OTZ dabei“, hat er unter das Foto geschrieben.

OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch stellt E-Paper vor

Einen lieben Gruß aus Dubai hat uns in dieser Woche der Greizer Jan Popp geschickt. Obwohl er im Urlaub ist, hat er am zeitigen Morgen gefrühstückt – und musste dabei nicht einmal auf Nachrichten aus seiner Heimat verzichten. Denn Popp liest die Ostthüringer Zeitung nicht nur in gedruckter Form, sondern auch in elektronischer als E-Paper. Und auf diese Weise kann er sie überallhin mitnehmen.

Vorführung mit Riesen-Tablet

Wie das funktioniert, werden wir dem Zeulenroda-Triebeser Seniorenbeirat am Dienstag, 25. Februar, ab 14 Uhr, bei der Sparkasse in der Zeulenrodaer Schopperstraße erklären. Uns ist das Thema für unsere Zukunft so wichtig, dass OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch höchstpersönlich erklären wird, wie ein E-Paper benutzt wird und was es alles kann. „Mit einem Riesen-Tablet führe ich es vor“, sagt Riebartsch, der sich auf viele neugierige Fragen rund ums E-Paper freut.

Keine Zustellprobleme

Was aber sind die Vorteile des E-Papers? Es ist eine kostengünstige 1:1-Abbildung der Tageszeitung auf einem digitalen Gerät. Der Leser kommt schneller an die Infos, denn das E-Paper ist sofort nach Redaktionsschluss verfügbar.

Viele Leser wissen es besonders zu schätzen, dass sie die Schriftgröße nach ihren Bedürfnissen einstellen können. Mit der Vorlesefunktion können sie sich Artikel sogar vorlesen lassen. Beilagen wie Prisma und Takt sind kostenlos verfügbar. Künftig kann man in der App Kreuzworträtsel lösen beziehungsweise ausfüllen.

Beim E-Paper gibt es keine Probleme mit der Zustellung. Das E-Paper kann auf drei Geräten gleichzeitig gelesen werden. Mit der Suchfunktion können Leser zielgerichtet nach Themen und Artikeln suchen. Darüber hinaus können Ausgaben heruntergeladen und somit offline gelesen werden. Und das sind nur einige der Vorteile.

„Die digitale Ausgabe der OTZ ist ganz leicht zu nutzen, gleich ob für junge oder alte Leser. Besonders wertvoll finde ich die Vorlesefunktion. Als Brillenträger weiß ich das selbst sehr zu schätzen“, so Jörg Riebartsch.

Zwei Termine in Greiz

Die Aktion am 25. Februar wird unterstützt von der Sparkasse Gera-Greiz, die uns ihre Räume zur Verfügung stellt. Das Kreditinstitut wird an diesem Tag auch übers Online-Banking informieren.

Am Riesen-Tablet kann das E-Paper darüber hinaus am 2. März noch einmal bei der Zeulenrodaer Sparkasse getestet werden sowie am 3. und 4. März am Greizer Standort der Bank am Burgplatz.