Pahrener Voltigierer beenden die Saison in Burgstädt

Pahren/Burgstädt. Gemeinsam mit „Flash“ werden gute Platzierungen erzielt.

Nun ist die Saison schon wieder vorbei. Anfang Oktober fand das letzte Pferdeturnier für die jüngsten Pahrener Voltigierer statt. Sie gingen im sächsischen Burgstädt zum Turnier an den Start.

Cécile Koller, Lina Hoppert, Emilia Böttcher, Mathilda Süß, Neele Muck und Lene Daßler mussten als erstes an den Start gehen. Die jungen Sportlerinnen turnen in der Kategorie Schritt-Schritt (G-Gruppen). In dieser Gruppe werten die Jury-Mitglieder Pflicht und Kür zusammen. Die Pahrener belegten am Ende den sechsten Platz. Bei zehn bis zwölf Starter-Gruppen in jeder Leistungsklasse freuten sich die Pahrener über den Platz im Mittelfeld und konnten zufrieden sein mit ihren Leistungen. Schließlich war es für einige der jungen Teilnehmer das erste Turnier, bei dem sie unter den vielen Augen der anderen ihr Können zeigten.

Motivation für die zweite Gruppe

Der gute Auftritt in Pflicht und Kür motivierte auch die Sportler der zweiten Pahrener Voltigier-Sportler-Gruppe zu bestmöglichen Leistungen. Sie stellten sich den gestrengen Augen der Jury in Burgstädt. Die Sportler aus Pahren turnten in der Kategorie Galopp-Schritt (F-Gruppen). Am Ende belegten Josephine Sturm, Olivia und Rosalie Weber, Tamara Gerbeth, Lina Daßler und Felicitas Lutz einen fünften Platz und freuten sich über einen gelungenen Start bei diesem Turnier. Beide Gruppen turnten auf dem jüngstes Mitglied im Verein, dem Pferd „Flash“.

„Flash“ ist erst im Frühjahr des Jahres nach Pahren gekommen und meisterte sein drittes Turnier. Die Pahrener sind mächtig stolz auf ihr Pferd.

Beim Wettkampf mit dabei war auch Longenführerin Doreen Sturm und die Heberin Sissy Daßler. Die jungen Voltigierer freuen sich immer wieder, wenn die Pahrener bei den Wettkämpfen dabei sind und ihnen tatkräftige Unterstützung geben. Dafür wollten sie einfach einmal Danke sagen.