Podcast vom Pfarrer - und ein Abendlied für Zeulenroda

In Zweiergrüppchen recken die Menschen vor der Dreieinigkeitskirche die Köpfe Richtung Kirchturm. Die Melodie von „Wonderful World“ schallt über Lautsprecher in alle Richtungen. Dann – wie jeden Abend seit den Kontaktbeschränkungen wegen des Corona-Virus – singt jemand das alte Abendlied „Der Mond ist aufgegangen“. Manche der umstehenden Menschen grüßen sich über einige Entfernung hinweg. Andere halten inne und genießen den Moment. Es ist eine sonderbare Stimmung in diesen Tagen. Aber in diesem Moment schwingt auch viel Hoffnung mit. Hoffnung vermitteln. Eine ganz ursprüngliche Aufgabe der Kirche – die aktuell auch nicht gerade leicht zu erfüllen ist. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Katholische Kirche sendet Live-Stream aus Leipzig

Denn wegen des Virus müssen die Gottesdienste ausfallen. Die Kirchen haben sich deshalb besondere Aktionen überlegt, wie sie die Botschaft von der Hoffnung trotzdem unter die Menschen bringen. Die Katholische Kirche des Bistums Dresden-Meißen hat beispielsweise vergangene Woche alle Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen abgesagt. Auch die Sonntagspflicht ist damit aufgehoben. Die Kirche verweist aber auf eine regelmäßige Livestream-Übertragung der Heiligen Messe aus der Propsteikirche in Leipzig. Die ist jeweils sonntags um 11 Uhr auf www.bistum-dresden-meissen.de sowie darüber hinaus an den Kar- und Ostertagen zu sehen. Außerdem überträgt zum Beispiel www.domradio.de täglich Messen aus dem Kölner Dom. Weitere Übertragungen bieten Radio Horeb und Ewtn.

Videopodcast der Kirchgemeinden in Zeulenroda und Triebes

Die Kirchgemeinden in Zeulenroda und Triebes haben sich neben dem Kirchturmsingen auch noch etwas anderes überlegt. In einem Videopodcast sprechen die Pfarrer der Gemeinden, Michel Debus, Ingolf Herbst und Michael Behr, oder auch Jugendwart Steffen Schürer zu den Gläubigen. Von der Predigt bis hin zu persönlichen Gedanken zum Klopapierhamstern gibt es hier alle paar Tage neue Inhalte. „Wir sind für die Menschen vor Ort die Bezugspersonen. Deswegen finde ich es wichtig, dass wir Mittel und Wege finden, mit ihnen weiter in Verbindung zu bleiben“, sagt Pfarrer Ingolf Herbst. Die gegenwärtige Situation hinterlasse ihn zwiegespalten. Einerseits nutzen die Menschen die Zeit zur Einkehr und Besinnung. „Es ist aber auch viel Verunsicherung, Vorsicht und Angst spürbar“, sagt er. Die Kirchen in Zeulenroda, Triebes und den umliegenden Dörfern sind außerdem trotzdem am Sonntag geöffnet.

Gebetsbox und Videobotschaft in Greiz-Pohlitz

Auch die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde in Greiz-Pohlitz möchte den Menschen in der Stadt in der Zeit der Krise Hoffnung geben. Dazu macht die Gemeinde verschiedene Angebote. Zum einen sind die Kirchen in der Stadt geöffnet zu einem stillen Gebet. Es liegen Bücher aus, und ist eine Gebetsbox aufgebaut, in die man seine Anliegen anonym oder mit Namen einwerfen kann. Außerdem ist jeder, der eine persönliche Not hat, eingeladen die Pfarrer anzurufen.

Dazu gibt es eine Videobotschaft zum Herunterladen auf der Seite www.kirche-greiz-pohlitz.de Jeden Samstag kommt eine neue dazu. Weiterhin biete man praktische Hilfe und Unterstützung an. Die Kontaktdaten sind ebenfalls auf der Homepage zu finden.

Gottvertrauen und Liebe zum Leben

Auf dem Platz vor der Kirche in Zeulenroda-Triebes sind die letzten Töne gerade verklungen. Die einzelnen Menschenpaare ziehen Arm in Arm davon. Einige Tage später klingt das Telefon. Doreen Herbst, die Frau von Pfarrer Herbst, ist dran. Sie will noch ein paar Worte zum Kirchturmsingen loswerden. „Wir wollten uns nicht an dem Aufruf beteiligen, am Abend die Glocken klingen zu lassen. Das wäre doch eine Zumutung, oder?“, sagt sie mit einem hörbaren Lachen. Also habe man sich für Musik entschieden. Verschiedene Musiker aus Zeulenroda und Umgebung präsentieren ein selbst ausgesuchtes Lied – dabei sind immer nur drei Personen in der Kirche – und jeden Abend „Der Mond ist aufgegangen“. Warum gerade dieses Lied? Der Text wurde 1779 von Matthias Claudius geschrieben. „Als junger Mann wurde er von schweren Schicksalsschlägen gebeutelt. Aber er hat nie sein Gottvertrauen und die Liebe zum Leben verloren“, sagt Doreen Herbst. Das passe doch ganz gut zur aktuellen Situation.