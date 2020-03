Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pöllwitzer feiern Fasching nach dem Fasching

Mit Traditionen ist das so eine Sache. Sie wachsen und wachsen – bis keiner mehr richtig weiß, wer sie eigentlich angeleiert hat. Davon kann der Pöllwitzer Faschingsverein das ein oder andere Lied singen. Denn im kleinen Ortsteil der Stadt Zeulenroda-Triebes tanzen sie nicht nur in einer Disziplin aus der Reihe.

Weil Sportler auch im Winter nicht rasten

Eine Sache werden Sie sicher schon bermerkt haben. Ist die Faschingssaison nicht längst gelaufen? Nicht so in Pöllwitz. Dort feiert man den Fasching nach dem Fasching. „Das hat mit den Besonderheiten unseres Vereins zu tun“, sagt Arne Stöcker vom Sportverein Pöllwitz. Denn um den Karneval kümmert sich in Pöllwitz federführend der Sportverein. Weil zur Zeit des Karnevals aber immer viele Mitglieder im Skiurlaub waren, wurde vor Jahren ein Ausweichtermin festgelegt, der eigentlich hinter der närrischen Zeit liegt - auch wenn heute viele Faschingsmacher gar nicht mehr mit dem Sportverein verbandelt sind.

Eine Geschichte verbindet die Darbietungen

„Irgendwie ist das dann so geblieben. Und es hat ja auch seine Vorteile. So können wir die anderen Faschingsveranstaltungen in der Region besuchen und haben in dieser Zeit keinen Stress“, sagt Arne Stöcker. Außer im Datum stehe der Pöllwitzer Fasching den anderen Veranstaltungen aber in nichts nach. Es gibt ein Männerballett, eine Jugendgruppe und zwei Frauengruppe, die die Programmpunkte einstudieren.

Anders jedoch als bei vielen anderen närrischen Veranstaltungen, betten die Pöllwitzer ihr gesamtes Programm in eine zusammenhängende Geschichte ein. Das Thema lautet in diesem Jahr Wilder Westen. Moderator Arndt Gleißner wird die Geschichte eines reisenden Ehepaares erzählen, dass in der falschen Stadt landet und sich auf eine urkomische Odyysee begibt. „Mehr will ich nicht verraten. Aber es wird sehr komisch“, sagt er.

Freitag steht dem Samstag in nichts nach

Und da war ja noch das zweite Ding mit den Traditionen. Die manchmal eben auch sehr komisch sind. Denn während sich die Veranstalter von Anfragen für den ausverkauften Samstag kaum retten können, sind für den Freitag immer noch Karten zu haben. „Es ist dasselbe Programm. Derselbe DJ. Nur ein anderer Wochentag“, sagt Arne Stöcker. Es rühre wohl daher, dass früher der Freitag der Rentnerfasching war. Ach ja, die Sache mit den Traditionen – komisch und ein bisschen verrückt. Ganz wie der Pöllwitzer Fasching.

Pöllwitzer Fasching, 6. und 7. März ab 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr, Saloon "Deutscher Adler" in Pöllwitz, Kartenreservierung für Freitag unter: (036628) 82530. Für Samstag sind leider nur noch wenige After-Show-Tickets erhältlich.