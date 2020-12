Zeulenroda-Triebes. Trotz eines Verbots trafen sich bis zu 50 Menschen zum Protest gegen die Corona-Maßnahmen in Zeulenroda-Triebes. Die Polizei löste die Veranstaltung auf.

Polizei löst verbotene Corona-Versammlung in Zeulenroda-Triebes auf

Trotz des Verbots der Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen in Zeulenroda-Triebes kamen am Montagabend nach Schätzung der Polizei bis zu 50 Menschen in der Schopperstraße zusammen, die beabsichtigten eine Menschenkette zu bilden.

Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, löste die Veranstaltung auf und wies die Teilnehmer darauf hin, dass auch Ersatzveranstaltungen mit unter das Verbot fallen. Laut Polizei wurden 39 Ordnungswidrigkeiten aufgrund des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, zwei Ordnungswidrigkeiten wegen Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit und eine wegen einer Weigerung, die Personalien anzugeben, festgestellt und zur Anzeige gebracht.

Die Polizei löste die Veranstaltung auf. Foto: Norman Börner