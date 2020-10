Positiv in die Zukunft schauen

Vermieter und Anbieter von Ferienunterkünften, Hotels, Pensionen, Caravan-Stellplätze aus der Region rund um das Zeulenrodaer Meer trafen sich zum Vermieterstammtisch in der Touristinfo am Strandbad

Besonders für einen Kurzurlaub, gut zwei Tage verweilen die Gäste in der Region, verweilen die Gäste in der Region, so die Erfahrung bis zum Beginn der Sommerferien. Denn ab Juli ging die Verweildauer in kleinen Schritten nach oben. Jetzt würde man bei knapp drei Tagen liegen, so Astrid Schnabl von der Touristinformation am Zeulenrodaer Meer. „Die Verlängerung des Aufenthaltes in Region streben wir an“, so die Touristinfo-Chefin.