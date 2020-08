In einem Supermarkt in Zeulenroda-Triebes wurden insgesamt fünf Personen durch Reizgas verletzt (Symbolbild).

Zeulenroda-Triebes. Ein Supermarkt in Zeulenroda-Triebes musste aufgrund eines Reizgas-Angriffs geräumt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen zwei polizeibekannte Täter eingeleitet.

Reizgas-Alarm in Supermarkt: Fünf Personen werden verletzt

Am Dienstagnachmittag ist in Zeulenroda-Triebes ein Supermarkt wegen der massiven Einströmung von Reizgas vorläufig geräumt worden. Laut Polizeiangaben war es in unmittelbarer Nähe des Einkaufsmarktes zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei polizeibekannten Personen – einem 35 und einem 34 Jahre alten Mann – gekommen. Der 35-jährige Täter habe kurzerhand Reizgas eingesetzt.

Weil das Reizgas durch die Klimaanlage in den Supermarkt strömte, musste dieser kurzzeitig geräumt werden.

Bei dem Unfall wurden insgesamt fünf Personen im Alter von 34 bis 44 Jahren verletzt.

Die Polizei ermittelt gegen die beiden Täter.

