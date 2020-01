Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rocklegenden kommen nach Zeulenroda

Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln sind: Frontmen! Bekannt wurden die drei charmanten Engländer unter anderem als Sänger der The Hollies, 10cc, Sweet oder Sailor. Am Samstag, 8. Februar, können die Zeulenrodaer die Ausnahmemusiker auf Ihrer Tour erleben und ein Unplugged-Konzert der Extraklasse genießen.

Das Konzert in Hamburg im Januar 2018 war innerhalb von 24 Stunden restlos ausverkauft. Ihre DVD „Live in Berlin“ landete auf Platz 1 bei Amazon und hielt sich 8 Wochen in den Musik-DVD-Charts. Viele Konzerte der bevorstehenden Tour sind ebenso bereits ausverkauft und das Debüt-Album ist auch schon in Planung. Der Auftritt bei der großen ZDF Silvester-Show „Welcome 2018“, die live vom Brandenburger Tor in Berlin übertragen wurde, ist ein weiteres Highlight für die Frontmen!

Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln gemeinsam auf einer Bühne! Das ist Magie und Spielfreude pur. Ein Hautnah-Konzert mit Hits, die jeder kennt und jeder liebt, neu und auf frische akustische Art interpretiert. Jeder Song mit seiner eigenen Geschichte aus der musikalischen Reise der drei Musiker.

Konzert, Bauerfeindalle 1, Samstag, 8. Februar, Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr, Tickets unter www.ticketshop-thueringen.de