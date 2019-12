Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rückzug der Diakonie ist beschlossene Sache

Die Mitglieder des Diakonie Vereins in Triebes haben mit großer Mehrheit die Auflösung des Vereins zum Ende des Jahres beschlossen. Doch für die Senioren, die hauptsächlich die Angebote nutzten, wird sich nichts ändern. Denn Dank der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Triebes, die die Aufgaben übernimmt und den ehrenamtlichen Mitarbeitern, werden sich die Senioren trotzdem gut aufgehoben fühlen können. „Für die ehemaligen Mitglieder und Freunde des Vereins ändert sich im Grunde nichts.“ so Pfarrer Michel Debus, der als Mitglied des Vorstands in den Planungen involviert war. „Das was den Verein zum Schluss ausgemacht hat, wird weiter unter dem Dach der Kirchgemeinde bestehen bleiben. Den Verein, mit allem was dazu gehört, angefangen vom Vorstand über Kassenwart bis zum Mitgliedsbeitrag, wird es jedoch nicht mehr geben.

„Warum soll ein großer Ballon existieren, die Senioren dafür bezahlen müssen, wenn es nicht notwendig ist“, so Pfarrer Debus. So wurde schon die Weihnachtsfeier in dieser Woche unter dem Dach der Kirchgemeinde im Gemeindesaal Triebes durchgeführt und die Senioren fühlten sich sichtlich wohl. Bei Kerzenschein und Weihnachtsgebäck sangen sie gemeinsam, plauderten munter und lauschten den Klängen der Musik vom Pfarrer Michel Debus.

Viele Jahre hat sich der Diakonische Seniorenverein Triebes schon für die Belange der alten Menschen eingesetzt. Über die Jahre sind die Mitglieder weniger geworden. „Zwar löst sich der Verein auf, aber die Arbeit, die bisher von den ehrenamtlichen Helfern durchgeführt wurde, wird weiter bestehen bleiben. Als neuer Träger der Arbeit wird die Kirchgemeinde Triebes eintreten“, so Debus.

Gegründet wurde der Verein als Krankenpflegeverein - Diakonie in den 90er Jahren. Als 1996 dann das Pflegegesetz geändert wurde und nur die Leistungen für ausgebildete Fachkräfte honoriert wurden, konzentrierten sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter auf Hauswirtschaftsleistungen. „Wichtig für uns ist der soziale Aspekt“, sagt Angela Barth, ehemaliges Vorstandsmitglied des Diakonie-Vereins. Für Sieghard Kittelmann und Monika Andersch, beide waren viele Jahre im Vorstand des Vereins, ist es wichtig, dass die Senioren trotzdem gut aufgehoben sind und die Zusammenkünfte fortgeführt werden können. Doch da sind sie sich ganz sicher, dass das funktionieren wird, denn schon in der Vergangenheit habe man mit der Kirchgemeinde Triebes eng zusammen gearbeitet und die langjährig arbeitenden ehrenamtlichen Mitarbeiter wie Ulrike Weise und Grit Miels sind weiter tätig. Die Senioren werden also auf die beliebten Veranstaltungen „Tanzen im Sitzen“, das gemeinsame Essen zur Kirmeszeit oder auch die jährliche kleine Ausfahrt zu den Osterbrunnen, gibt es auch weiterhin.

Der Seniorentanz am 2. und 4. Montag im Monat wird weiter in den Gemeinderäumen der Kirchgemeinde Zeulenrodaer Str 3. durchgeführt werden