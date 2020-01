Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Scarlett lässt die Tiere aus dem Atelier

Türkisblaues Wasser, grasgrüner Frosch und knallroter Marienkäfer harmonieren schon einmal sehr gut miteinander. „Diese Zusammenstellung gefällt mir sehr gut“, sagt Scarlett Hilbert und legt die Hand grübelnd ans Kinn. Dann huscht ihr allerdings wieder dieses Grinsen übers Gesicht, dass während des Gespräches nur selten verschwinden wird. Selbst wenn sie noch nicht final entschieden hat, wo sie ihre 27 Bilder aus Aquarell, Öl oder Acryl aufhängen wird, ist ihr die pure Freude anzumerken. „Es ist ein großer Traum, der in Erfüllung geht“, sagt sie. Der Traum von der eigenen Kunstausstellung.

Details stehen im Vordergrund

Am Samstag um 14 Uhr wird die junge Künstlerin aus Markersdorf, die derzeit aber in Auma wohnt, im Städtischen Museum Zeulenroda eine Ausstellung mit dem Namen Tiergeflüster mit einer Vernissage eröffnen. Tiere und Natur spielen in der Kunst von Scarlett Hilbert eine große Rolle. Es sind farbstarke Bilder, die gekonnt einzelne Details hervorheben, statt das große Ganze in den Fokus zu rücken. Ein Löwe, bei dem jedes Haar einzeln zu erkennen ist. Ein Schmetterling, kurz vor dem Abheben.

Den Kunstwerken ist anzusehen, dass Scarlett ihre Leidenschaft nicht erst seit gestern verfolgt. „Ich male seitdem ich ein kleines Mädchen war“, sagt sie. Die Eltern erkennen und fördern ihr Talent früh. Nach der Schule steht für Scarlett fest, dass sie ihr Hobby zum Beruf machen will. In Leipzig erlernt sie den Beruf der Bühnenmalerin und -plastikerin. Aber das Theater wird nie ihre Heimat.

Von der Bühne in die Selbstständigkeit

„Ich wollte mich immer selbstständig machen“, sagt sie. Im Jahr 2016 erfüllt sie sich diesen Wunsch und gründet Scarletts Farbpalette. Ihr eigenes Unternehmen. Aufträge erhält sie aus ganz Deutschland. Vom Porträt bis zur Fassadenmalerei. „Auftragskunst ist immer ein Spagat zwischen dem Wunsch des Kunden und meiner künstlerischen Überzeugung“, sagt sie.

Nebenbei arbeitet die 23-Jährige noch Teilzeit in einem Schuhgeschäft in Schleiz. „Auch hier geht es um den Mittelweg. Denn noch reichen die Aufträge nicht aus, um von der Kunst zu leben“, sagt sie. In der Ausstellung sind diesmal ausschließlich Bilder zu sehen, die sie für sich selbst gemalt hat. „Da steckt schon viele Persönlichkeit drin. Deswegen bin ich natürlich nervös“, sagt sie.

Lieblingsfarben und Tiere

Kunst entsteht bei Scarlett Hilbert in ihrem kleinen Atelier im Elternhaus. Dann legt sie Pop oder Klassikmusik auf, macht sich einen Tee und taucht ab in die Welt der Tiere und Farben. „Wenn sie in diesem Modus ist, bemerkt sie gar nicht, dass jemand in den Raum kommt“, sagt Mutter Kathrin Hilbert.

Wer ab Samstag in den Ausstellungsraum kommt, das wird Scarlett allerdings genau beobachten. „Jeder Künstler will wissen, was die Menschen über seine Werke denken“, sagt sie. Deswegen hat sie auch ein kleines Buch am Eingang hinterlegt, in welches Besucher ihre Gedanken eintragen können. Die Bilder von Scarlett Hilbert sind vom 1. Februar bis zum 15. März, im Museum während der Öffnungszeiten zu sehen.