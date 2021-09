Die Besitzer und ihre Schäferhunde messen sich in Niederböhmersdorf in verschiedenen Disziplinen.

Schäferhunde in Niederböhmersdorf in Aktion erleben

Niederböhmersdorf. Das erwartet Hundefreunde am Samstag in Niederböhmersdorf.

Am kommenden Sonnabend ist es wieder soweit. Bereits nun schon zum 14. Mal sind die Niederböhmersdorfer Hundesportler Ausrichter einer Zucht- und Nachwuchsschau für Deutsche Schäferhunde. Pandemiebedingt musste die Veranstaltung bereits zwei Mal verschoben werden und kann nun endlich stattfinden, wie die Mitglieder hoffen.

Die Teilnehmer kommen mit ihren Hund aus dem gesamten Bundesgebiet sowie aus Tschechien. Egal, ob in der Standmusterung, beim Laufen im Ausstellungsring oder bei der anschließenden Platzierung und Besprechung, werden interessante Eindrücke für die Schäferhundefreunde aus Nah und Fern geboten.

Unter den gemeldeten Hunden sind auch einige Langstockhaar-Schäferhunde mit von der Partie. Höhepunkte des Tages werden auf alle Fälle wieder am Nachmittag die Gebrauchshundeklassen für Rüden und Hündinnen sein, denn hier laufen die Tiere im Ring, die sich für die weitere Zucht der edlen Rasse präsentieren.

Etwa 50 Mitglieder sind im Verein aktiv

Die Sportfreunde der Niederböhmersdorfer Ortsgruppe des Vereins für Deutsche Schäferhunde freuen sich auf viele Fans und Gäste zur Veranstaltung. Beginn ist am Sonnabend um 10 Uhr auf den Sportanlagen in Niederböhmersdorf.

Der Hundesportverein Niederböhmersdorf wurde nach dem Krieg im Jahr 1948 in Zeulenroda in „Schumann`s Gasthaus“ (später als „Trommers Gasthaus“ bekannt) gegründet. Im Jahr 1999 wurde der Verein als erster Hundesportverein im Landkreis Greiz in den Landessportbund Thüringen aufgenommen.

Heute sind im Verein circa 50 Mitglieder mit ihren „Vierbeinern“ engagiert. Jährlich werden mehrere Leistungsprüfungen sowie eine Zucht- und Nachwuchsschau für Deutsche Schäferhunde durchgeführt.

