Schaufenster in der Greizer Straße mit bunten Zeichnungen aufhübschen

In Zeiten, wo die Kinder zuhause sind, dürfen doch gerade die Bunt- oder Filzstifte, Farben und Pinsel nicht weit entfernt liegen. Jeder weiß, dass Kinder gerne malen.

Wie wäre es, jetzt mit dazu beizutragen, für die Zeit nach der Krise, die Schaufenster der leerstehenden Geschäfte in der Greizer Straße, der Einkaufsmeile der Stadt Zeulenroda-Triebes, mit bunten Zeichnungen zu schmücken. Malt Bilder von den Wunschorten, wo ihr, wenn das Leben an der frischen Luft wieder floriert, als erstes besuchen wollt. Wo ihr toben möchtet, wenn alles vorbei ist. Ihr könnt aber auch Bilder malen, von all den schönen Dingen, die ihr erleben möchtet. Wie wäre es mit einem Spielplatz oder einen Platz am Zeulenrodaer Meer auf der Wiese, viele schöne Frühlingsblumen oder auch einen Ort mitten in der Stadt Zeulenroda-Triebes. Also, liebe Kinder, auch Teenager oder Jugendliche sind angesprochen, greift zu Stiften, Pinsel und Papier und zeichnet.

Lieblingsmotive auf Papier bringen für eine bunte, freundliche Stadt

Geträumt werden darf trotzdem, auch wenn jetzt alle zuhause bleiben sollten, wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus. Am besten im Format eines DINA 4 Zeichenblattes. Die fertigen Zeichnungen steckt ihr dann in den Briefkasten der Ostthüringer Zeitung (OTZ) in der Schuhgasse ????. Wir suchen nicht die schönste Zeichnung, sondern alle Einsendungen sollen ausgestellt werden.

Um ausreichend Platz dafür zu haben, sind alle Inhaber der leerstehenden Geschäfte gefragt. Auch alle anderen Geschäftsinhaber können sich beteiligen. Stellt die Fenster der Läden für die Präsentation der Zeichnungen des Nachwuchses der Stadt für eine gewisse Zeit bereit, damit Zeulenroda gerade nach der Krise wieder mit frischen Mut und Freude voran geht. Auch Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos) findet die Idee gut und hat seine Unterstützung zugesichert.

Die Geschäftsinhaber, die die Fensterflächen bereitstellen, mögen sich bitte unter der Telefonnummer: 015201901747 oder bei Jana Eckner von den „Helfenden Engel“ aus Zeulenroda unter der Telefonnummer: 01607625132 melden. Die Vorfreude und Spannung auf viele Zeichnungen ist groß.