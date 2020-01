Schmuckparty in der Garage

Eine Garage in Pahren. Etwa ein Dutzend Frauen steht in dem 20 Quadratmeter großen Raum, der zu einem Modeatelier umfunktioniert wurde. Oberteile hängen fein säuberlich aufgereiht an Kleiderständern, Sektgläser stehen auf einem Tisch in der Mitte des Raumes.

Antonia Napieralski und Michéle Tröber kommen herein. Die beiden jungen Frauen aus der Region sind an diesem Dienstagabend Models. Wie auf einem Laufsteg durchschreiten sie die Garage und präsentieren den anderen Frauen Ketten, Ohrringe und Armbänder. Den Schmuck ausgesucht hat Kerstin Oertel. Sie hat zu der Schmuckparty in ihrer Garage eingeladen.

Die ersten Geldbeutel werden bald gezückt

„Ich war schon immer eine Schmuck-Elster. Was heute gezeigt wird, sind alles von mir ausgesuchte Einzelstücke“, sagt Oertel. Die anwesenden Frauen scheinen von ihrer Auswahl begeistert.

Immer wieder halten sie die beiden Models auf, um den gezeigten Schmuck näher zu betrachten. „Wie schön“, „das ist ja ausgefallen“ und „das würde dir sicher auch gut stehen“, lauten die Kommentare.

Nach einer knappen Viertelstunde beenden die beiden Models ihren Auftritt. Die Frauen können sich nun den Schmuck anschauen, der auf Tischen in der Garage und angrenzenden Räumen von Oertels Wohnhaus ausgebreitet ist. Schon bald werden die ersten Geldbeutel gezückt.

Schmuck stammt von internationalen Designern

Es ist die erste Schmuckparty, die Oertel veranstaltet. Die 58-Jährige ist selbstständige Hutmacherin, bietet in ihrem Laden zudem ausgewählte Mode und nun eben auch Schmuck an. „Ich bin mit dem Verlauf des Abends zufrieden“, sagt sie.

Auf Messen habe sie den Schmuck, der unter anderem von Designern aus Belgien, Polen, Rumänien und der Türkei stamme, erworben. Ohrringe in Form von Kaffeetassen und Noten sind darunter, Ketten mit Tieranhängern. „Ein Pferd als Kette. Wer hat das schon?“, so Oertel.

Verraten, wo genau sie ihren Schmuck her bezieht, will Oertel nicht. „Das bleibt ein Geheimnis“, sagt sie. Klar sei nur, dass eine Frau Schmuck brauche, „um ihre Schönheit hervorzuheben“. Ohne Kette, Ohrringe und Co. fühle sich eine Frau, als sei sie nackt.

Bei ihren Kundinnen kommt diese ausgefallene Auswahl gut an. „Ich lasse mich oft von Kerstin beraten und bin schon öfter gefragt worden, wo ich meine schönen Schmuckstücke her habe“, sagt Eva Scheibe. Sie ist zusammen mit ihrer Schwägerin Hannelore Reske zu der Schmuckparty in die Garage gekommen.

Kundinnen fühlen sich wie zuhause

„Schmuck ist für mich einfach Lebensqualität. Wenn ich schon die ganze Woche arbeiten gehe, möchte ich mir auch mal etwas gönnen“, so Reske. Sie habe inzwischen so viel Schmuck zu Hause, dass sie selbst einen Laden eröffnen könne.

Bei Kerstin Oertel würden die beiden inzwischen lieber einkaufen als woanders. „Hier hat man nicht solch einen Druck wie in normalen Läden, kann sich in Ruhe etwas aussuchen. Zudem ist Kerstin einfach eine nette Frau. Man fühlt sich hier wie zu Hause“, sagt Eva Scheibe.

Kerstin Oertel hört das und lächelt zufrieden. „Ich glaube, es gefällt meinen Kundinnen, dass ich direkt und ehrlich zu ihnen bin. Mir ist es lieber, wenn sie am Ende nichts kaufen, als wenn der Schmuck nur im Schrank hängt“, so Oertel. Am Ende des Abends haben dennoch zahlreiche Schmuckstücke eine neue Besitzerin gefunden.