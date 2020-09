Vor 60 Jahren haben sie, die damalige Erweitere Oberschule (EOS), heute das Friedrich-Schiller-Gymnasium Zeulenroda, mit dem Abitur in der Tasche verlassen.

Zeulenroda-Triebes. 12 Abiturienten der Oberschulzeit von 1956 bis 1960 am heutigen Gymnasium Zeulenroda trafen sich zu ihrer 60. Jubiläumsfeier. Manche Erinnerung wurde wieder wach und wurde zum Besten gegeben

Schöne Erinnerungen an die Schulzeit vor 60 Jahren

„Wir haben uns aber lange nicht gesehen“ oder „Schön, dass Du gekommen bist“, begrüßten sich die Frauen und Männer am Karpfenpfeiferbrunnen. Sie trafen sich, um ihr Jubiläum, 60 Jahre Abitur am Gymnasium in Zeulenroda, gemeinsam zu feiern.