Schüler nutzen Herbstferien zur Berufsfindung

Da in der Vergangenheit wegen Corona einige Berufspraktika nicht stattfanden, hat Erik Rehor, Schüler der 10. Klasse der Regelschule Berga, die Initiative ergriffen und das durch die Industrie- und Handelskammer Ostthüringen (IHK) angebotene College on tour für sich entdeckt. Hier hofft er, Unterstützung bei seiner Berufswahl zu bekommen.

Der Bergaer war einer von insgesamt fünf jungen Leuten, die allesamt Schüler der achten bis zehnten Klasse sind, die Herbstferien teilweise dafür zu nutzen, um in verschiedene Berufe reinzuschnuppern. Am Dienstag machte das IHK-College on tour in der in Auma ansässigen Firma Qsil-Ceramics GmbH Station. Da sich keiner der fünf Teilnehmer konkret auf einen Beruf vorab festlegen wollte, lernten die Schüler die Aufgabenbereiche eines Industriekeramikers und Prüftechnologen ebenso kennen, wie den des Werkzeugmechanikers und des Zerspanungsmechanikers.

Verschiedene Arbeitsbereich durchlaufen

Sie testeten Granulate auf ihre Bestandteile oder kontrollierten Werkzeugteile auf Herz und Nieren in der Qualitätsprüfung. An einer Werkzeugmaschine fertigten sie unter Anleitung ein Werkstück anhand einer Zeichnung an. Eine kleine Differenzierung gab es bereits nach den ersten Stunden. Während Felix Kummer, einem weiteren Teilnehmer, während seiner Aufgaben in der Qualitätskontrolle, also die eines Prüftechnologen, weiß, dass ihm doch mehr die Arbeit im Labor als Industriekeramiker interessieren würde, stand für den Bergaer Erik Rehor fest, dass die Arbeit an Maschinen sein Ding ist.

Ziel ist es, die Schüler für einen der Berufe zu begeistern

„Wir hoffen natürlich, dass sich unter den Teilnehmern der Praktika und Berufsorientierungen zukünftige Auszubildende finden. Wenn wir das Interesse wecken können, dann wäre es gut“, sagt Felix Hanke, Leiter der Produktion Weißbearbeitung.

Zusammen mit weiteren zwei Ausbildern der Firma widmet er sich den Teilnehmern der Kennlerntour. Am Ende bleibt die Hoffnung, dass die modernen Fertigungslinien bei der Herstellung technischer Keramik den einen oder anderen begeistern, der jetzt ein Praktikum absolviert hat und man ihn als Auszubildenden wieder begrüßen darf. „Wir sind ein zukunftsorientiertes Unternehmen, das breit aufgestellt ist“, wirbt Hanke, der seine Karriere als Einheimischer in der ortsansässigen Firma in der Hand hat.